Football Manager 2018 İncelemesi

Football Manager 2018, kullanıcıları oynanış bakımından daha farklı detaylarla karşılıyor. Her yıl bir yenisi ile piyasaya çıkış yapan oyunun incelemesini yapmak için biraz bekledik. Oyuna incelenmesi için yeterli zamanı verdiğimizi düşünüyor ve yazımıza başlıyoruz.

FM serisinin son üyesi olan Football Manager 2018, bu yıl da bizlere güzel zamanlar geçirtmeyi vaat ediyor. Bu seriyi bilmeyen pek kimsenin olduğunu sanmıyoruz, neticede yıllardır bizlerle. Bu yüzden daha çok oynanış tarafındaki yeniliklere ağırlık vereceğiz. Elbette, yine klasik oynanıştan da bahsedeceğimi ancak asıl noktamız o olmayacak. Her yıl çıkmasını beklediğimiz FM 2018’in incelemesinde, daha önceden varolan özelliklerden bahsedip, vaktinizi de çalmayacağız. Lafı daha fazla uzatmadan incelemeye geçelim.

Football Manager 2018 ne ola ki?

Kısaca Football Manager’in ne olduğundan bahsedelim ki bilmeyen arkadaşlar için de faydalı bir inceleme yapmış olalım. Sports Interactive’in geliştirdiği ve Sega tarafından yayıncılığı yapılan yapım, oyunculara hayallerinde kurdukları takımları yönetme şansı veriyor. Oyun oldukça detaylı olduğu için kendinizi gerçek hayattaki bir senaryonun içinde gibi hissedebiliyorsunuz. Oyun bu kadar başarılı ve güzel olmasa bugüne dek seri gelemezdi. Tam 50 ülke, 2500 spor kulübü ve 600 bini aşkın gerçek oyuncu gibi özellikleriyle ilk bakışta oyun kendisini sevdirmeyi başarıyor.

FM 2018’i ilk açtığımızda karşımıza yeni karakter yaratma özellikleri çıktı. Karakter oluşturma konusundaki ayrıntıların çoğu aynı kalsa da, üç boyutlu yüz yaratma sistemine değinmek istiyoruz. Kendi yüzünüzü başarılı bir şekilde oyuna aktarmayı düşünüyorsanız, bu maalesef olmuyor. Sistem son derece başarısız.

Daha önceleri karşımıza çıkmış olan özellikleri bir kenara bırakıp, yeni özelliklerden konuşmak istiyoruz. Takım dinamiği oyuna eklenen ilk yeni özellik olarak dikkat çekiyor. Bu özellik ile takımlara bir düzen gelmiş. Takım dinamiğiyle oyuna bir hiyerarşi eklenmiş. Saygı, oyunun önemli parçalarından biri haline getirilmiş. Dürüst olursak, bu özellik aşırı bir değişiklik yaratmasa da etkisi oluyor.

Football Manager 2018 Oynanış

Takımda, hangi oyuncuların hangi oyuncularla daha iyi geçindiğini ve kimlerin dışlanmış olduğunu görebiliyorsun. Örnek verecek olursak, ülkemizden bir takım seçtiniz ve yabancı bir transfer gerçekleştirdiniz. Gelen oyuncu belli bir süre diplerde yaşıyor. Takım yönetimi konusunda Football Manager kendisini oldukça geliştirmiş. İnsanların bu oyunu alıp oynamalarındaki en büyük sebebin menajerlik hissiyatını doğru bir şekilde aktarabilmesi olduğunu biliyoruz. Serinin yeni yapımı da, oynanış konusunda detay ve derinlik getirmiş. Takımınızla ilgili en ufak detayı bile kontrol edebiliyorsunuz. Her ne kadar yeni gelen oyuncular biraz karışık dursa da oynanış konusunda, Football Manager 2018 bizden yüksek puan almayı başarıyor.

Oyuncu arama konusunda da yenilikler yapılmış. Football Manager 2018 ile, oyuncu araştırma opsiyonları çoğaltılmış, tam olarak istediğiniz oyuncuyu bulma konusunda kullanıcılara rahatlık sağlanmış. Sağlık merkezi, kadronun sağlık durumuyla ilgili bilgileri iletiyor. Buna ek olarak oyuncuların olası sakatlık riskleri ve antrenman sırasında oluşan sakatlıklar konusunda da bilgi veriyor.

Taktikler çok etkili

FM 18 oynarken, takımınıza verdiğiniz taktiklerin takıma ne kadar etki edip etmediğini gösteren analiz kısmı son derece hoş bir eklenti olarak karşımızda. Takım dinamikleri bölümünde, tesislerdeki atmosfer, saha içindeki uyum, durumlar ve yönetim tarzına destek gibi ayrıntılı bilgiler veren pencereler yer alıyor. Kullandığınız taktiğin, takımınızın durumunun ne halde olduğunu görmek için, Takım dinamikleri sekmesinin altında bulunan taktikler sekmesindeydi analiz seçeneğini kullanıyoruz.

Gelen özelliklerden biri de Fantezi Draft, kullanıcılara yüksek kadro bütçesi ve hızlı başlangıç seçenekleri sunan bu modun ayarlarını keyfinize göre değiştirebiliyorsunuz. Bu yıl başarılı ve tecrübeli oyuncuları transfer etmek zorlaştırılmış. Bütçeniz ne kadar yüksek olursa olsun, sadece parayla her istediğiniz oyuncuyu kendinize çekemiyorsunuz.

Football Manager serisinin arayüzünün, her yıl değişikliğe uğradığına şahit oluyorduk. Yeni özellikler geldikçe ve yapılabilecek şeyler arttıkça, oyunun arayüzünde de ciddi değişiklikler oluyordu. Football Manager 2018’da da bazı değişiklikler yapılmış. Her ne kadar, onca özelliğin bir şekilde sığması için yapıldığını düşünsek de arayüz daha sade ve oyuncuların rahatça kullanılabileceği bir düzene getirilebileceğini düşünüyoruz. Şimdiden biraz kafa karıştıran arayüzün ilerleyen yıllarda bir değişime gidilmezse nasıl olabileceğini tahmin edemiyoruz.

Maç günü detayları

Maç günü konusunda önemli değişikler yapılmış. FM 2018’de oyuncuların maç esnasındaki durumlarını çok daha iyi görebiliyoruz. Buna ek olarak asistanımız daha sağlıklı analizler yapıyor. Oyunun ilk yarısı gittiğinde, iyi ve kötü yanları, takımın nasıl daha iyi hale gelebileceği gibi konularda bize bilgilendirme yapıyor. Her ne kadar geliştirici ekip oyunun 3 boyutlu maç görselliğini geliştirdiklerini söylese de görüntü hala kötü gözüküyor. Bu sisteme ne kadar ihtiyaç var o da tartışılır. Maçı, 3 boyutlu yerine 2 boyutlu olarak izlemek, bizlerin oyuna daha çok odaklanabilmesine imkan veriyordu.

Oyunun ana menü ve ayarlar gibi bölümlerinde güzel bir şarkı çalıyor olsa da oyunun içerisinde başka bir müzik yok. Eğer FM oynarken müzik dinlemeyi seviyorsanız, kendi müziğinizi kendiniz açmanız gerekecek. Böyle bir oyunda böyle bir detayın düşünülmemiş olması bizi şaşırttı açıkçası.

Özet

Football Manager 2018 seri için birçok geliştirmeyi içinde tutan bir yapım. Oyunun fazlası da eksiği de bulunuyor. Ancak, bütün bunları bir kenara bıraktığımızda temelde bizi saatlerce kendisine çeken FM hissi hala burada. Oynanış açısından zaten bulunan derinliğin daha da artması oyun keyfini oldukça arttırmış. Oyunun geliştirilmesi gereken alanlar elbette var, ancak şu hali bile standartların üzerinde bir yapım olmasına yetiyor.