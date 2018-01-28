Football Manager’da zafere ulaşmak için yalnızca iyi bir kadro kurmak yetmiyor. Yazımızda yer vereceğimiz taktiklere dikkat etmenizi öneririz!

Futbolu hayatının bir parçası olarak görenler ve bu oyuna sevgi besleyenler için Football Manager çok keyifli ve sürükleyici bir oyun. Bazı zamanlarda yönettiğiniz takıma kendinizi o denli kaptırabiliyorsunuz ki oyunda yaptığınız hatalar, gündelik hayatınızın akışında aklınıza takılabiliyor. Yani, madem bu oyuna ilgi gösteriyorsunuz, şimdi paylaşacağımız taktiklere de önem vermenizi tavsiye ederiz. Şimdiden takımınızla geçireceğiniz serüven için başarılar.

Antrenman tesislerini güncel tut

Football Manager oyuncuları yeni bir oyuna başladığında öncelikle güzel bir kadro kurmayı düşünür, fakat en önemli olan ve ilk önce yapılması gerekenlerden biri antrenman sahalarının güncel ve güzel tutulmasıdır. Özellikle çok kaliteli olmayan bir takımdaysanız, birkaç oyuncu yetiştirip, satışlarını gerçekleştirip para biriktirmeye odaklanabilirsiniz. Biriktirdiğiniz paraları direkt oyunculara seçmek yerine antrenman tesislerinizi iyi bir seviyeye getirin. Böylelikle sözleşmesi sona eren oyuncular sizin takımınıza köy takımı muamelesi göstermezler.

Takımın moraline dikkat edin

FM serisi uzun süredir oyuncuların psikolojileri üzerinde duruyor. Son yıllarda çıkan oyunlarda özellikle takım konuşmaları son derece etkili oluyor. Oyuncuların genel morali düşük olduğunda, puan kayıplarının gelmesini sürpriz olarak görmemek gerekir. Oyuncularla bireysel konuşmalar gerçekleştirip, ilişkilerinizi sağlam tutabilirsiniz. En başarılı moral arttırma yollarından birisi de fikstürde boşluk oluşturup, zayıf bir takımla hazırlık maçı düzenlemektir. Farklı bir galibiyet takımın özgüvenini yerine getirecektir.

Sürekli taktik değiştirmeyin

FM oyuncularının sürekli yaptıkları basit hatalardan biri, bir iki mağlubiyet aldıktan sonra taktikleri sürekli değiştirmek oluyor. FM’i gerçek bir futbol simülasyonu olarak düşünürseniz bu hareketin son derece zararlı olduğunu fark edebilirsiniz. Sürekli değişen taktik, oyuncuların kafasını karıştıracaktır. Bu yüzden takımınıza uyacağını düşündüğünüz bir taktik seçin ve üzerinde ısrarcı olun.

Buradan yanlış anlamlar çıkmasın, her zaman bir B planı bulundurmayı da ihmal etmeyin. Karşınıza çıkan rakipler sürekli farklı sistemler kullanıyor olacaklar. İlk planınızın tersi olacak bir B planı düzenleyip, gerektiği zamanlarda kullanmaktan çekinmeyin.

Wonderkid’leri keşfedin

Oyunun en keyifli ve önemli noktalarından biri wonderkid’leri zamanında keşfedebilmektir. Oyuncular çoğu zaman bunları takım scoutlarından bekler ancak scoutlarınızın JPP ve JPA değerleri 20 bile olsa, wonkerkid’i tespit ettiğinde iş işten geçmiş olabilir. Oyuncuyu 150K seviyesindeyken biri satın almış ve size 10 milyon Euro olarak önerilmiş olabilir. O yüzden her ülkenin regen zamanlarını, yani liglerin başlama tarihlerini takip etmelisiniz.

Oyuncularınıza yeni pozisyonlar kazandırın

Elinizde bulunmayan bir mevkide oynayan bir oyuncuya ihtiyacınız olduğunda piyasaya bakmak yerine elinizdeki oyuncuların elverişli olanlarını o pozisyona yönlendirebilirsiniz. Oyuncuları transfer ederken bile ben bu oyuncuyu şu pozisyona çevirebilirim, diye düşünebilirsiniz.