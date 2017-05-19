Ford, 2016 Araçlarını Android Auto ve Apple CarPlay için güncelledi

Ford, SYNC 3 ile donatılmış 2016 araçlarına Android Auto ve Apple CarPlay yazılım desteğini getiriyor ve bu destek, owner.ford.com‘dan bir yazılım indirip bir USB sürücüyle yüklemek kadar basit olacak (sizin de Aracınız Wi-Fi’yi destekliyorsa havadan güncelleme veya arabayı bayiye götürme). Kitlesel güncelleme yaklaşık 800.000 araç için mevcut olacak.

Söylemeye gerek yok, Android Auto ve Apple CarPlay‘e erişim sahibi olan, Ford otomobillerinde bulunan bilgi-eğlence sistemi çok daha modern, aerodinamik ve rahat bir kullanım sunar. Alınması için yeni bir araba satın almanızı gerektirmediği gerçeği göz önüne alındığında, sahip olması gereken mükemmel bir özelliktir.

Android Auto‘yu edinmek güncellemeyi indirmek kadar basit olurken, CarPlay‘i etkinleştirmek aracın USB hub’ının yükseltilmesini gerektirir, bu da bayilik ziyareti ve ekstra maliyet gerektiren bir şey.

Bu aynı zamanda Ford’un bu tür ölçekte ilk yazılım güncellemesidir ve Ford’un yakın zamanda kiraladığı yaklaşık 400 yeni yazılım mühendisinin çalışmasını göstermektedir.

Halihazırda piyasaya sürülmüş bir otomobilin güncellenmesi otomotiv dünyasında kesinlikle yeni bir şey, diğer otomobil üreticilerinin yakında izleyeceğini umduğumuz bir hareket.