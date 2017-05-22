Ford CEO’su Mark Fields ayrılıyor

Ford’un CEO’su Mark Fields, FoMoCo‘yu terk ediyor ve Forbes tarafından yayınlanan yakın tarihli bir rapora göre Ford Smart Mobility başkanı James P. Hackett‘in yerini alacak.

İşte Ford’un resmi açıklaması:

“Mark Fields, Ford Motor Company’nin başkanı ve genel müdürü olarak görev yapmış ve şirketin yönetim kurulu üyesidir. Emekliliğini 22 Mayıs 2017’de ilan etti.

Fields’ın güçlü liderliği, şirketin Kuzey Amerika’daki yeniden yapılanmasında, son on yılın geri dönüşünde ve 2015 ve 2016’da rekor kârlar için kritikti.”

Fields, 56, Alan Mulally’nin yerini üç yıl önce aldı ve 1989’dan beri Ford’da. O, 2000’den 2002’ye kadar Mazda’nın başkanı ve CEO’su oldu.

Fields’ın CEO’luk görevi sırasında Ford hisseleri yüzde 40 oranında düştü New York Times raporlarında yer aldı.

Yerine gelecek olan 62 yaşındaki Hackett, eski bir Ford direktörü ve ofis mobilyası şirketi Steelcase’in şefi. Geçen sene Ford’un Smart Mobility ekibinin başı olarak başladı.”

Ray Day, Ford’un topluluk başkan yardımcısı.