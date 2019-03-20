Ford Fiesta 2019 Fiyat Listesi

Focus serisi kadar ünlü olan Ford Fiesta, bu senede popüler araç listelerinde yerini almış durumda. Başarılı tasarımı ve dikkat çeken teknik özellikleriyle öne çıkan Ford Fiesta 2019 modellerini bu kadar öne çıkaran özelliklerden ve fiyatlardan söz edelim.

Ford Fiesta 2019 Tasarımı Nasıl?

Ford araçlarında genel kabul görmüş bir ön tasarım söz konusu. Ford Fiesta 2019 modelinde de genel olarak bu tasarım korunmuş durumda. Yeni nesil aracın ön kısmında logo ile plaka arasında kalmış bir ızgara alanı var. Titanium ve ST Line modeli olarak karşımıza çıkan iki modelde de ön ızgaralar değişiklik gösteriyor.

ST Line modelinde çapraz ön ızgaraları görüyoruz ve bu modelde sis farları biraz daha uzun, keskin hatlara sahip. Titanium modelinde ise düz ızgaralar kullanılmış durumda. Sis farları kısmında ise daha mini bir tasarım söz konusu.

Spor modelle ana model arasındaki farklar demek doğru olur. Arka kısımda ise yine Focus serisinde kullanılan tasarıma benzer bir tasarım öne çıkıyor. Geniş park lambaları bagaj kısmına kadar uzanıyor.

Yeni serinin tasarım konusunda en önemli avantajının ise özelleştirme seçenekleri olduğunu belirtelim. Bu modelle beraber tavan renklerine kadar birçok özelleştirme seçeneği karşımıza çıkıyor. Satın alma işlemi sırasında bu özelleştirmeleri yapmak mümkün. Bu özelleştirmeler içerisinde panoramik cam tavan gibi bir artı da söz konusu.

Boyutlar: Uzunluk 4040 mm X genişlik 1735 mm X Yükseklik 1476 mm

İç Tasarım

İç tasarım kısmında da genel Ford yapısı korunmuş gibi duruyor. Ön kısımda geniş bir multimedya ekranı var. Dışa doğru çıkık bir şekilde bulunan multimedya ekranının altında klima ızgaraları bulunuyor. Bunun altında ise klima kontrol butonları var.

Klima kontrol butonlarının dışında vites bölümüne kadar uzanan tek hat bir konsol var. Gösterge paneli kısmında ise hem dijital ekran bölümü var hem de standart hız ve benzeri göstergelerin bulunduğunu görüyoruz. Kapı kollarını ve tüm orta konsolu aydınlatan ışıklandırma da dikkat çeken başka detaylar arasında. Yine ışıklandırma kısmında mavi tonları öne çıkıyor.

Ford Fiesta 2019 Motor Seçenekleri

Ford Fiesta 2019 modelinde 3 farklı motor seçeneği karşımıza çıkıyor. İlk seçenek 1.1 litre 85 PS motor. Bu motor seçeneğinde benzinli seçiminiz var ve 5 ileri manuel vites seçeneği sunuluyor. İkinci motor seçeneğinde ise 1.5L 85 PS var. Bu kez dizel yakıt seçeneği karşımıza çıkıyor.

6 ileri manuel vites kullanılan motor seçeneğinin dışında son bir seçenek daha var. 1.0L 100 PS benzinli motor da son seçenek. ST Line modelinde de yer alan bu motor seçeneğinde 6 ileri otomatik vites kullanılıyor. İlk motor seçeneği için ortalama yakıt tüketiminin 4.4 litre gibi oldukça iyi bir değer olduğunu da not olarak düşelim.

Araç içi Teknolojiler Ne Durumda?

Tasarım ve motor seçeneklerinden sonra geçelim araç içi teknolojilerin neler olduğuna. Ford Fiesta 2019 bu konuda da iddialı olan serilerden bir tanesi.

SYNC3: Ford SYNC3 teknolojisini destekleyen seri, sesli kontrol sistemini sürücülere sunmuş oluyor. Telefonunuzu, müziğinizi ve buna benzer birçok kontrolü gerçekleştirebiliyorsunuz. Apple CarPlay desteğinin de bulunduğu araçta, sesli komut sistemi büyük oranda kolaylık sağlıyor.

Bu teknolojinin en büyük artısı ise acil durum bildirimi. Beklenmedik bir kaza durumunda, hava yastıklarının açılmasının ya da yakıt pompasının devre dışı kalması gibi bir durumda Ford SYNC3 sistemi sizin için otomatik olarak acil durum numaralarına ulaşabiliyor. Acil durum numaralarına (112 gibi) GPS üzerinden konum gönderimi de gerçekleştirilebiliyor.

Eğlence Sistemi: Araç içi eğlence sistemi de yine 8 inçlik renkli dokunmatik multimedya ekranı üzerinden sunuluyor. İki USB girişi ve Bluetooth desteği bulunan multimedya sistemi Android Auto destekli ve bunun yanında Apple CarPlay desteği de sunuluyor.

B&O Ses Sistemi: Ses sistemi konusunda da B&O gibi bir artı var. B&O Play destekli araçta 675 watt’lık bir ses sistemi karşımıza çıkıyor. 10 hoparlörün bulunduğu ses sistemi fark yaratacak kadar başarılı.

Otomatik Isı Kontrol Sistemi: Opsiyonel olarak seçebileceğiniz bu özellik sayesinde, aracınızın iç ısısını belirlediğiniz değerde otomatik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Araç içi ısı, sizin belirlediğiniz değere geldiği zaman otomatik olarak bekleme moduna geçiliyor.

Ambiyans Aydınlatması: Ambiyans aydınlatması adı verilen bir de aydınlatma sistemi var. Aracı disko topuna çevirmiyor olsa da gerek pedal bölümlerinde gerekse de ön koltuk altlarında loş bir ışıkla şık bir görüntü sunulması sağlanıyor.

Otomatik Park Sistemi: Diğer Ford modellerinde olduğu gibi Ford Fiesta 2019 modelinde de otomatik park sistemine yer veriliyor. Aracınızın park yerine dikey mi yoksa paralel mi park edileceğinizi seçmenizin ardından, park tuşuna basarak aracınızı otomatik bir şekilde park edebiliyorsunuz.

Otomatik Yanan Farlar: Sürüş güvenliği arttırmasının yanı sıra konforu da arttıran bir başka nokta, otomatik yanan ön farlar. Gündüz farları araç çalışmaya başladığı anda çalışmaya başlıyor ve otomatik olarak aydınlatma derecesi belirleniyor. Araç bu değerleri kendi içerisinde belirliyor.

Elektrik Servo Direksiyon: Dar alanlarda park yaparken ya da otobanda yüksek süratli sürüşlerde, direksiyonunuzun duruma göre daha iyi ayarlanmasını sağlayan bir teknoloji. Sürüş ve hız durumuna göre direksiyon sertliği ayarlanıyor. Güvenlik konusunda ileri bir çözüm.

Sanal Çizgili Geri Görüş: Geri görüş kamerası da bu modelle beraber biraz daha detaylandırılmış durumda. Ford Fiesta 2019 geri görüş kamerası hem sanal çizgiler hem de yakınlık derecelerini göstererek sürpriz kazalardan kaçınmanızı sağlıyor.

Yokuş Kalkış Destek Sistemi: Yine standartlaşmaya başlayan özelliklerden biri olan yokuş kalkış desteği de öne çıkan özellikler arasında. Yokuş kalkış desteği sayesinde aracınızın ileri ve geriye kayması geçici olarak önleniyor. Sitem, 2,5 saniye süreyle fazladan fren gücü uygulanmasını sağlıyor ve siz bu sayede kolayca gaz pedalını kullanabiliyorsunuz.

Elekronik Ön Fren Hazırlığı: Aracın fren mesafesinin daha ideal bir hale getirilmesini sağlamakta.

Acil Durum Freni ve Arka Uyarı Işıkları: Aracınızın fren destek sistemi sayesinde tehlike durumlarında daha “net…😊” bir şekilde durması sağlanır. Bunun yanında acil frenleme yapmanız durumunda, arkada yer alan araçları uyarmak adına park lambaları da ikaz ışık sistemine geçiş yapıyor.

Lastik Basınç Uyarı Sistemi: Dikkat çeken teknolojilerden birisi de lastik basınç uyarı sistemi. Bu sistem sayesinde aracınızın lastiklerinden herhangi birinin basıncı düştüğü zaman, araç sürücüyü uyarıyor ve kazaya neden olabilecek olan sürprizlerin önüne geçilmesi sağlanıyor. Sıkıntı yoksa sıkıntı yok.

Ford Fiesta 2019 Fiyatları

Fiyatlar: T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı(TL), T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TLDestekli Kredi), T. Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Liste Fiyatı (TL-Peşin),T. Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (TL-Ford Options) olarak sıralanmaktadır.

Benzin

Trend 5 Kapı _ 1.1L 85 PS 5 İleri Manuel 101.500 101.500 96.000 94.000

Titanium 5 Kapı _ 1.0L EcoBoost 100 PS 6 İleri Otomatik 132.500 132.500 126.000 123.000

Dizel

Trend 5 Kapı _ 1.5L TDCi 85 PS 6 İleri Manuel 116.500 116.500 107.000 104.500

Titanium 5 Kapı _ 1.5L TDCi 85 PS 6 İleri Manuel 132.500 132.500 126.000 123.000