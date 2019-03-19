Ford Focus 2019 Fiyat Listesi

Focus serisiyle iddiasını ortaya koyan Ford, bu yılın araçlarını güncelledi. En çok dikkat çeken modellerden biri olmayı başaran Ford Focus 2019 serisinin hem tasarım açısından başarılı olduğunu hem de teknik konuda güzel güncellemeler aldığını söyleyebiliriz.

Sözü daha fazla uzatmadan Ford Focus 2019 araç özelliklerine ve Ford Focus 2019 Fiyat Listesine bakalım. Bu sene ne gibi farklar göreceğimize geçelim.

Ford Focus 2019 Tasarımı Nasıl?

Yeni seride 3 farklı model bulunuyor. Kullanıcılar bu üç model arasında istediklerini seçebiliyor. Bu üç model Titanium, ST-Line ve Titanium Sedan olarak isimlendiriliyor. Titanium modellerden birisinin 4 kaplı sedan olduğunu ve bir diğerinin de Station Wagon model olduğunu ekleyelim.

ST-Line modeli ise Ford Focus 2019 ruhunu yansıtan 5 kapılı Hatchback modeli. Genel olarak ele alacağımız modelde bu seri olacak. Her üç modelde de yine ön kısımda geniş bir ızgara alanına yer veriliyor. ST-line modelinde biraz daha kesin ön hatlar var.

Ön ızgara kadar ulaşan farlar ve ızgara bölümü dışında, alt kısımda kalan sis farlarının da bir hayli dikkat çekici olduğunu görüyoruz. Yine bu kısımda da daha sert bir tasarıma yer verilmiş. Titanium modellerinde ise genel olarak benzer bir tasarım kullanılsa da biraz daha yumuşak çizgiler öne çıkıyor.

Ön kısımda LED farların da büyük oranda ilgi çektiğini belirtelim. LED farlar hem daha iyi aydınlatma deneyimi sunarken hem de Dinamik LED aydınlatma ayrıcalıkları sürücülere sunulmuş oluyor. Bu sayede aracın hızına göre farkların parlaklık değeri düzenleniyor. Yine viraj aydınlatma desteğinin de devam ettiğini belirtelim.

Ön kısımda tasarım bu şekilde. Arka kısma geçtiğimiz zaman ise kaslı bir görüntü karşımıza çıkıyor. SUV sınıflarında gördüğümüz tasarım çizgisinin ST-Line modeli için kullanılması dikkat çekiyor. Bunun dışında wagon ve sedan modelde biraz daha uzun ve biraz daha yumuşak hatlara sahip olan bir arka tasarım dikkat çekiyor.

İç Tasarım

İç tasarım kısmında genel hatlarla Focus yapısı korunmuş. Ford Focus 2019 modellerinde çok daha geniş bir iç hacim var ve kullanım alanı daha fazla. Ön kısımda göz hizası hayalet gösterge paneli dikkat toplamakta.

Bu gösterge paneli; Trafik levhaları, yol durumu, aracın hızı ve benzeri bilgileri cam hizasındaki hayalet göstergeyle sürücülere sunuyor ve sürücünün gözünü yoldan ayırmasının önüne geçiliyor. Orta konsol kısmında ise yine tasarım değişiklikleri karşımıza çıkıyor.

Genel dizayn kısmında bir değişiklik söz konusu değil ancak biraz daha net bir dizilim var. Klima kontrol kısmı, hemen üzerinde yer alan klima ızgaraları ve en üst kısımda da multimedya ekranının olduğunu görüyoruz.

Bunun dışında kapı yanlarında sportif çizgiler kendisini gösteriyor. Yine iç ışıklandırmada da mavi renklerinin yoğunluğunu görüyoruz. İç tasarım kısmında son söz edeceğimiz bölüm, döner vites konsolu.

Otomatik vites seçeneğini seçen kullanıcılar için döner vites konsolu sunuluyor. Yine vites kısmının hemen önünde, akıllı telefonlar için kablosuz şarj özelliğinin yer aldığı bir şarj pedinin bulunduğunu da ekleyelim.

İç tasarım kısmını bitirmeden önce ST Line modelinde iç tasarımın tamamen sportif bir çizgi ile düzenlendiğini ekleyelim. Özellikle koltuklar bu konuda çok başarılı çizgilerle dikkat çekiyor. Alaşımlı pedallar, spor iç ızgaralar, özelleştirilmiş olan yan etekler gibi artılar var.

Tasarım kısmında hem jant bölümlerinde hem de genel tasarım bölümlerinde özelleştirmeler yapabileceğinizi ekleyelim. Bunlar için seçim kullanıcıya kalmış. Tabii ki renk seçenekleri için de durum aynı. Ayrıca bir de panoramik cam tavan artısı var.

Ford Focus 2019 Boyutlar

Hatchback ST-Line: 4.378 mm X 1.825 mm X 1.452 mm bagaj hacmi: 341 L

4.378 mm X 1.825 mm X 1.452 mm bagaj hacmi: 341 L Sedan 4 Kapı Titanium : 4.647 mm X 1.825 mm X 1.454 mm bagaj hacmi: 511 L

: 4.647 mm X 1.825 mm X 1.454 mm bagaj hacmi: 511 L Station Wagon 5 Kapı: 4.668 mm X 1.825 mm X 1.481 mm bagaj hacmi: 575 L

Ford Focus 2019 Motor Seçenekleri

Motor seçeneği konusunda iki farklı seçim şansı var. Bir modelde otomatik başlat ve durdur özelliği bulunan EcoBost benzinli motoru görüyoruz. 1.0 litrelik bu motor, yakıt tasarrufu konusunda maksimum çözümlerin sunulmasını sağlıyor.

Bunun dışında 1.5L motor seçeneği var. 1.5L motor seçeneğinde de yine EcoBlue Dizel ve benzinli olmak üzere iki farklı yakıt tipi sunuluyor. Otomatik vites kısmında ise 8 ileri şanzıman desteği dikkat çekiyor.

Ford Focus 2019 Teknolojileri

Yenilenmiş araç serisi içerisinde pek çok konuda yenilenmiş teknolojiler var. Dikkat çeken özelliklerden söz edelim.

Adaptif Hız Kontrol Sistemi: Ford Focus 2019 modelinde ilk dikkat çeken teknoloji, dur kalk destekli olan adaptif hız kontrol sistemi. Bu sistem sayesinde, aracınızın hızını ayarlıyorsunuz ve bu hıza göre otomatik olarak bir düzenleme yapılıyor.

Sadece hız sabit sistemle ilerlemiyor. Bunun yanında dur kalk özelliği ve öndeki araca göre hız ayarlama gibi ayrıcalıklarda sunuluyor. Akan trafiğin hızına göre aracın hız düzenlemesi yapılıyor. Trafik durduğu anda da sistem bunu algılayabiliyor.

Şerit Hizalama Teknolojisi: Şerit izleme teknolojisi konusunda da yeni nesle geçiş yapılması sağlanıyor. Aracın şeritleri takip etmesi sağlanıyor ve şerit sistemiyle beraber adaptif hız kontrol sistemi bir arada kullanılabiliyor. Bu sayede de hem hızınızı hem de şerit düzeninizi araç otomatik olarak ayarlamış oluyor. Şeritten çıktığınız zaman önce sesli, sonra görüntülü uyarı yapılıyor.

Bu uyarı sonrasında araç şeridine dönmezse de mini tepkilerle otomatik bir şekilde şeride dönüş sağlanıyor. Bu yönüyle yarı otonom bir araçtan söz etmemiz yanlış olmaz. Tabii ki Ford tam anlamıyla direksiyon kontrolünü bırakmanızı istemiyor.

Bu nedenle 15 saniyeden daha uzun bir süre direksiyonu bırakacak olursanız, bu konuda ikaz gösteriliyor ve direksiyonu tutmanız isteniyor. Sürücü uyarılara karşı direksiyonu tutmazsa bir süre sonra araç kontrollü bir şekilde yavaşlatılıyor ve durduruluyor.

Geri Görüş Kamerası: Ford Focus 2019 modellerinde geri görüş kamerası kısmında da yenilikler yapılmış durumda. 180 derece geniş açılı bir kamerayla beraber gelen aracın, 8 inçlik dokunmatik ekrandan kamera izlemesi sunduğunu söyleyebiliriz.

Akıllı Farlar: Tasarım kısmında farlardan söz etmiştik ancak bir kez daha bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Far kısmında yenilenmiş bir teknoloji karşımıza çıkıyor. Bu seride akıllı aydınlatma sistemi var. Akıllı aydınlatma sistemi sayesinde, aracın hızına göre far mesafesi genişliyor ya da düşürülüyor. Ayrıca yine şerit takibine göre aydınlatma sistemi de sunuluyor.

Otomatik Park Desteği: Aracın otomatik park desteği konusunda da gelişmiş bir araçtan söz ediyoruz. Ek olarak araç park yerini bulduktan sonra, pedal kontrollerini ve vites kontrollerini de yapıyor. Sadece park yeri için paralel mi dik mi seçim yapacağınızı belirliyorsunuz. Sonrasında vitesi boşa almanız ve park tuşuna basılı tutmanız yeterli oluyor. Araç otomatik olarak kendisini park edebiliyor.

B&O Ses Sistemi: Araçların içerisinde B&O ses sistemi bulunuyor. 10 adet hoparlörün bulunduğu ses sisteminde 675 Watt değeri elde ediliyor. Özel ses kalibrasyonu ve bunun yanında multimedya ekranları için de tam uyum sunulduğunu ekleyelim.

Ford Focus 2019 Fiyatları Nasıl?

Yeni seri araçların tüm özelliklerini ele aldık. Şimdi ise söz konusu seriler için fiyatlardan söz edelim. Ford Focus 2019 fiyatları ve özel versiyonlar için tüm detaylara geçelim.

Tavsiye edilen Kredili Kampanyalı Anahtar teslim fiyatları

Trend X 4 Kapı _ 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel 137.800 137.800 135.000

Trend X 4 Kapı _ 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik 148.500 148.500 145.500

Trend X 5 Kapı _ 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel 137.800 137.800 135.000

Trend X 5 Kapı _ 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik 148.500 148.500 145.500

Titanium 4 Kapı _ 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel 154.100 154.100 151.000

Titanium 4 Kapı _ 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik 165.300 165.300 162.000

Titanium 5 Kapı _ 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel 154.100 154.100 151.000

Titanium 5 Kapı _ 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik 165.300 165.300 162.000

ST-Line 5 Kapı _ 1.0L EcoBoost 125PS 8 İleri Otomatik 173.000 173.000 169.500

ST-Line Station Wagon 1.0L EcoBoost 125PS 8 İleri Otomatik 178.000 178.000 174.500

Dizel