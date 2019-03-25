Ford Mondeo 2019 Fiyat Listesi

En çok satan Ford modellerinden biri olan Mondeo, sedan serileri için en iyi alternatiflerden biri olarak gösteriliyor. Özellikle tasarımıyla sert bir görüntü ortaya koyan Ford Mondeo araçlarının 2019 yılında da yüksek satış rakamlarına ulaşması bekleniyor. Peki, Ford Mondeo 2019 nasıl özelliklere sahip? Aracın fiyatı konusunda nasıl seçeneklerimiz var?

Ford Mondeo 2019 Tasarım

Yine işe araçların tasarımlarından başlamak gerekecek. Ford Mondeo 2019 araçları tasarım olarak iddialı serilerden bir tanesi. Dediğimiz gibi aracın bu konuda sert bir görüntüsü var. Öncelikle ön kısımdan söze başlamak gerekecek. Ön kısma baktığımız zaman geniş ızgaralar dikkat çekiyor.

Bu kez çok geniş bir Ford logosu yok. Bunun yerine mini Ford logosu ve logonun hemen altında da geniş ızgara bölümleri var. Çok daha dikkat çekici bir tasarım sunulmasını sağlayan ön ızgaraların hemen altında da plaka alanı bulunuyor.

Bunun dışında ön kısımda farlar dikkat çekici. Yarım C şeklinde ızgara alanına kadar uzanan farlar, gündüz LED farları ile çevrelenmiş durumda. Yine alt kısımda da yuvarlak çerçevelerin bulunduğu sis farları var. Bu kısımda da çok önemli değişiklikler söz konusu değil.

Ön kısımda dikkat çeken son detayın kaput üzeri çizgiler olduğunu da ekleyelim. Kaput üzerinde yer alan keskin çizgiler, hem aracın daha kaslı bir yapıya bürünmesini sağlıyor hem de daha aerodinamik konusunda daha iyi bir performans çiziliyor.

Ön kısımda dikkat çeken detaylar bu şekilde. Bunun dışında Ford Mondeo 2019 araçlarının arka tasarımından da söz edelim. Sedan yapısını koruyan araç, Asimetrik stop lambalarıyla dikkat çekiyor. Yine mini bir Ford logosunun bulunduğu bagaj kısmında başka bir detay yok. Bu kısımda en önemli detay egzoz bölümü.

Her iki yanda da egzoz çıkışları bulunuyor ve oldukça geniş egzoz çıkışlarını görüyoruz. Bu konuda da iddialı bir araç serisi sunulmuş durumda. Dış tasarımda genel olarak dikkat çeken hatlar bu şekilde. Dilerseniz geçelim iç tasarımın nasıl olduğuna. Öyle ki dış tasarım kadar, hatta belki biraz daha fazla önem verilen bir bölümden söz ediyoruz.

İç Tasarım

Diğer Ford modelleriyle karşılaştırdığımız zaman Ford Mondeo 2019 araçlarının iç tasarımının biraz daha sade olduğu görülüyor. Orta konsol kısmında yine multimedya ekranı konumlandırılmış durumda.

Tam orta konsol kısmında konumlandırılmış olan multimedya ekranı, ilk dikkat çeken kısım olarak karşımıza çıkıyor. Normalde bu ekranın hemen altında klima çıkışları görüyoruz ancak Mondeo için durum biraz daha farklı.

Mondeo modelinde klima ızgaralarının multimedya ekranının hemen üzerinde yer aldığını görüyoruz. Ekranın alt kısmında ise kontrol butonları bulunuyor. Bu kısmın hemen altında ise klima kontrol butonları yer almakta.

Buton diziliminde herhangi bir fark söz konusu değil. Butonları bir kenara bırakıp, aşağı doğru ilerlediğimiz zaman vitesi ve geniş saklama alanlarını görüyoruz. Bu konuda genel tasarım yapısı değiştirilmemiş gibi duruyor. Sürücü kısmına geçtiğimiz zaman ise dijital gösterge panelini görüyoruz.

Hem standart hem dijital olan gösterge panelinin dışında dikkat çeken bir başka nokta ambiyans aydınlatması. Ön konsolun alt kısımlarında yer alan ışıklandırma, göze hoş gelen bir iç mekanın oluşturulmasını sağlıyor. Yine diz mesafesinin de genişletildiğini ekleyelim. Sedan serilerinin bu konuda ki avantajı sonuna kadar kullanılmış gibi duruyor. Tasarım konusunda söz edebileceğimiz son detayın direksiyon üzerindeki kontrol tuşları olduğunu da ekleyelim.

Ford Mondeo 2019 Motor Seçenekleri

Motor seçenekleri konusunda 3 farklı seçim yapma imkanı sunulmakta. Hem benzinli hem de dizel motor seçeneklerimiz var. Benzinli motor kısmında tek bir EcoBoost motor seçeneği karşımıza çıkıyor. Bu seçenekte 1.5L EcoBoost motoru görüyoruz. 160 PS gücünde olan motor, 240 Nm gibi ideal bir tork değerine de sahip.

Motorun bu kadar çok öne çıkmasını da sağlayan zaten sunulan performans. Yine bu motor kısmında otomatik şanzıman seçeneğinin olduğunu ve 6 ileri şanzıman sunulduğunu da ekleyelim. Kullanıcı seçimine göre şanzımanda da değişiklikler olabiliyor.

İkinci motor seçenekleri ise dizel bölümde karşımıza çıkıyor. Dizel bölümde de üst düzey performans odaklı ve standart olmak üzere iki farklı motor seçeneği var. Ana modelde 1.6L TDCI serisi olduğunu görüyoruz.

Bu motor seçeneğinde 115 PS güç sunulmasına karşın 270 Nm tork üretimi gerçekleştiriliyor. Yakıt tüketimi için de 4.1 litre gibi oldukça iddialı bir seçenek var. Öyle ki bu tip araçlarda yakıt konusunda çok ideal seviyelere inmek mümkün değil.

Marka ismi vermeyelim ama birçok markanın dizel araçlarında 4.1 seviyesinin çok daha üzerinde yakıt tüketim değerleri elde ediliyor. Aynı durum Ford Mondeo 2019 için geçerli olmamış gibi duruyor. En azından markanın bu konuda yaptığı açıklamalar oldukça iddialı.

Sözü daha fazla uzatmadan bir başka motor seçeneği olan yine Dizel motorlar arasında yer alan TDCi serisine geçelim. Bu seride de 2.0L motor hacmi karşımıza çıkıyor. Geniş motor hacmiyle beraber güç ve tork seçenekleri de bir hayli artırılmış durumda.

Bu motorda da yine 180 PS güç üretiliyor. Tork kısmında ise 400 nm tork miktarına çıkış yapılıyor. Bu motorlara ek olarak Ford Mondeo 2019 serisinde Hibrit elektrikli araç seçeneğinin olduğunu da ekleyelim.

Araç İçi Teknolojileri

Ford tarafından sunulan araç içi teknolojilerinin neler olduğuna da bakalım. Ford Mondeo 2019 modelini tercih edecek olan sürücülerin avantajları neler olacak?

Dinamik LED Farlar: Araç içerisinde ilk dikkat teknolojilerin başında far teknolojisi geliyor. Bu seride dinamik LED farlar bulunuyor. Dinamik LED far teknolojisi sayesinde 8 farklı aydınlatma seçeneği sunuluyor.

8 farklı aydınlatmanın ise otomatik olarak belirlendiğini belirtelim. Hava koşulları ve ortam aydınlık derecesine göre değişiklik gösteren aydınlık dereceleri söz konusu. Araç bu dereceleri otomatik olarak düzenliyor.

Ford SYNC 3: Ford araçlarında yer alan ortak teknolojilerden biri olan SYNC 3, bu seride de karşımıza çıkıyor. Multimedya sistemiyle beraber gelen araç asistanı olarak gösterebileceğimiz SYNC 3 teknolojisi, ellerinizi kullanmadan sadece sesli komut ile aracınızı yönetmenize izin veriyor. Arama yapmanızı, arama cevaplamanızı veya mesaj dinlemeyi sadece sesli komutları kullanarak gerçekleştirebiliyorsunuz.

Otomatik Park Sistemi: Ford serilerinin en gelişmiş özellikleri arasında gösterebileceğimiz otomatik park özelliği de yine bu seride karşımıza çıkıyor. Aracınızı otomatik olarak park etmenizi sağlayan sistem, tek bir tuşla işliyor ve seçtiğiniz park yerine aracınızı yerleştiriyor. Yeni asistanla beraber gelen park sisteminin çok daha başarılı olduğunu da eklemiş olalım.

Yeni Nesil Emniyet Kemeri: Araç içerisinde değişen teknolojilerden birisi de emniyet kemeri teknolojisi. Ford Mondeo 2019 arka emniyet kemerlerinde hava yastığı bulunuyor. Kemer üzerinde yer alan hava yastığı, herhangi bir tehlike anında darbenin emilmesini ve dağıtılmasını sağlıyor. Bu sayede yolcuların yaralanmasının önüne geçiliyor.

Aktif Şerit Takip: Yine diğer Ford araçlarında da gördüğümüz şehir takip sisteminin bu seride de karşımıza çıktığını görüyoruz. Aracınız şeridinden çıktığı zaman kullanıma giren sistem, önce sürücünün uyarılmasını sağlıyor ardından ise sürücünün şeride dönmesi için mini dokunuşlar gerçekleştiriyor. Şeritte kalma asistanının da geliştirilmiş bir destek sistemi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Kör Nokta Uyarı Sistemi: Araç sollarken ya da şerit değiştirirken yaşanabilecek kazaların önüne geçen kör nokta uyarı sistemi, yan aynalar aracılıyla sürücülerin uyarılmasını sağlıyor.

Aktif Şehir İçi Güvenlik Sistemi: Şehir içinde sürekli dur kalk yaşanan durumlarda trafik desteği sunulması sağlanıyor. Fren desteği sistemi gibi ayrıcalıklar sunan teknoloji, kaza riskini de en aza indiriyor.

Sony Müzik Sistemi: Aracın en önemli artılarından birisi de multimedya sistemi. Sony ile anlaşma yapan Ford, ses sistemi konusunda çok daha iyi bir teknolojiye yer vermiş oldu. Hem daha iyi ses sistemi hem de Sony tarafından geliştirilen multimedya sistemi karşımıza çıkıyor.

Ford Mondeo 2019 Fiyat Listesi