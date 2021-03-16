Ford Otosan, Türk Otomobil Endüstrisine 2.4 Milyar Dolarlık Yatırım Yapacak!

Türkiye’nin en büyük holdingi Koç Holding ve ABD’li otomotiv devi Ford’un ortak girişimi olan Ford Otosan, Salı günü Türkiye’deki fabrikasında yeni nesil ticari araç ve akü üretimi için 2 milyar euro (yaklaşık 2,4 milyar dolar) yatırım yapacağını duyurdu.

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, başkent Ankara’da bir toplantıda yaptığı açıklamada, yatırımın Kocaeli ilindeki sanayi ilindeki otomobil üreticisinin fabrikasını Türkiye’nin ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline getireceğini söyledi.

Koç, bunun aynı zamanda Türk otomotiv endüstrisine yapılan en büyük yatırım olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk mühendislerine elektrikli araçlar ve piller konusunda ciddi yetenekler sağlayacağını söyleyerek yatırımı selamladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantıda Erdoğan, “Türkiye otomotiv sektörünün geleceğinde elektrikli ticari araçların en büyük üretim merkezi olacak” dedi. Başkan, tamamlandığında Ford Otosan’ın yıllık üretim kapasitesini 440.000’den 650.000’e çıkaracağını da sözlerine ekledi.

Erdoğan, Ford ile Alman otomobil üreticisi arasındaki ittifak kapsamında otomobil üreticisinin Volkswagen için bir tonluk ticari araç üreteceğini de duyurdu. Ford Otosan, 2022 yılında elektrikli araçlar (EV) için akü montaj fabrikasını açacak. Yılda 210.000 yeni nesil ticari araç ve 130.000 akü üretmesi bekleniyor.

Gölcük bölgesinde bulunan Kocaeli tesisi, Ford’un Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim merkezidir. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, elektrikli araç üretim tesisine yapılacak yatırımın, Otomobil Ortak Girişim Grubu’ndan (TOGG) sonra Türkiye’de türünün ikinci örneği olacağını söyledi.

Araba, beş büyük şirketten oluşan bir konsorsiyum olan Türkiye’nin TOGG’si tarafından geliştiriliyor. Konsorsiyum, 2030 yılına kadar beş farklı model – bir SUV, sedan, C-hatchback, B-SUV ve B-MPV – üretecek. SUV’nin seri üretimi 2022’de başlayacak ve ardından sedan gelecek.

Yerli otomotiv sektörünün başarısını selamlayan Varank, Ford Otosan’ı sektör genel üretim ve ihracatında %25 paya sahip olmasıyla öncü firmalar arasında gösterdi. Erdoğan, Türkiye’nin lider ihracat sektörü olarak zirvede kalan otomotiv sektörünün ihracatının salgına rağmen 25 milyar doları (187 milyar TL) aştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı, “Türkiye geçen yıl beş kıtada 180 ülkeye 900.000’den fazla araç ihraç etti” dedi. Aralık ayında hükümet, ortak girişimin yatırımının gümrük vergisi muafiyeti, katma değer vergisi (KDV) muafiyeti, KDV iadesi ve vergi indirimi gibi proje bazlı teşvik ve desteklerinden yararlanacağını duyurdu .

Yatırımın 3.000 ek iş sağlayacağı söyleniyor ve kalifiye personel sayısının 200 olacağı öngörülüyor. Erdoğan, hükümetin özel sektörü ülkenin kalkınmasının lokomotifi yapmak için işletmelere çeşitli teşvikler sağladığını söyledi.