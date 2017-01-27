Ford SmartLink WiFi, LTE-Bağlantı Özelliklerini Eski Arabalara Getiriyor

Uzaktan bir uygulama ile başlatma veya dahili Wifi hospot gibi özellikleri için yeni bir araba almak istiyorsanız boşverin. Çünkü Ford firmasının yeni SmartLink adındaki cihazı bu özelliklerin hepsini ve daha fazlasını eski arbanıza kazandırıyor.

Chrysler, Uconnect‘in bir parçası olarak WiFi’yi ve diğer özellikleri 2008’den beri sunarken, GM 2014’ten beri bir çok aracında aynı özellikleri sunmakta. Şimdi, dahili modemi olmayan 2010 – 2016 model Ford ve Lincoln araçlarının sahipleri, direksiyon simidinin altındaki otomobilin OBD-II bağlantı portuna takılan cihaz sayesinde 4G LTE bağlantısına kavuşuyorlar.

SmartLink kullanıcılara WiFi bağlantı noktası ve ayrıca akıllı telefonlar üzerinden uzaktan başlatma, kilitleme ve kilit açma, araç sağlık ve güvenlik bildirimleri ve konum yardımı sunmakta. Samsung, Onstar gibi firmalar da çeşitli cihazlar sunmakta fakat hepsinde bu özelliklerin hepsi bulunmamakta. Fiyatlandırma konusunda henüz bir bilgi yok, ancak bu yaz satışa sunulağı bilgi bulunmakta.