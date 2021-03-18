Ford Transit’in Elektrikli Modeli Türkiye’de Üretilecek!

Ford ve VW, Avrupa’da kamyonet ve pikap üretmek için bir araya geleli birkaç yıl oldu. Şirketler şimdi de pilli elektrikli modeller üzerinde çalışıyor. Ford, Türkiye’de üretilecek olan Transit Custom kamyonet serisine 2023’ün ilk yarısından itibaren EV versiyonu eklemeyi planladığını söylüyor.

Otomobil üreticisi, Avrupa Birliği’ndeki ve yakın pazarlardaki tüm müşteriler henüz EV’lere hazır olmayacağından, minibüslerin hibrit, hafif hibrit ve geleneksel benzinli ve dizel motor versiyonlarını da içereceğini sözlerine ekledi.

Bu araç, E-Transit, Ford ve VW’nin üreteceğinden farklı bir model olacak. ABD, mevcut nesil pilli elektrikli E-Transit’i bu yılın ilerleyen saatlerinde 126 mil menzil sunan bir ticari format olarak alacak.

Ancak otomobil üreticilerinin Türkiye’deki üretim planları, yeni bir tasarımın yolcu modellerini içerecek. Genel olarak Ford, ticari araç satışlarının üçte ikisinin 2030 yılına kadar pilli elektrikli veya PHEV olmasını bekliyor.

Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley, “Yeni nesil Transit Custom serisi – tamamen elektrikli versiyonlar da dahil – Ford’un Avrupa’nın bir numaralı ticari araç markası konumunu güçlendirecek,” dedi. “Transit Custom, ticari araç tacımızın mücevheri ve Avrupa’da elektrikli bir geleceğe dayanan sürdürülebilir, karlı bir Ford işi yaratmaya devam ederken ticari araç işimizi büyütme çabamızın anahtarıdır.” diye ekledi.

Yeni nesil Transporter, donanımının çoğunu Ford modelleriyle paylaşacağından, Transit Custom ve Tourneo Custom minibüsleri için EV güç aktarma organlarının geliştirilmesinin de Volkswagen serisinin sonuçlarını sağlaması bekleniyor. Bu, VW Transporter’ın EV versiyonlarını da görebileceğimiz anlamına geliyor.