Fortnite Android'e Ne Zaman Gelecek? İşte Son Gelişmeler...

Fortnite milyonlarca oyuncuya ulaşan en popüler savaş oyunlarından biri haline geldi. Oyun Playstation 4 ve Xbox One gibi popüler konsollar için kullanılabilir. iOS platformunda ise iPhone ve iPad için Fortnite piyasaya sürüldü.

Ama Fortnite Android’e ne zaman geliyor?

Bazı söylentiler daha önce oyunun 24 Temmuz’da yayınlanabileceğini iddia ediyordu. Ancak bu tarihte tanıtılmadı. 2018’de Android’e gelecek en heyecan verici oyunlardan birini oyuncular hala beklemeye devam ediyorlar.

Yine de Fortnite’ın Android’de hala niçin mevcut olmadığını açıklığa kavuşturalım. Bunun nedeni oyunun arkasındaki geliştiriciler olan Epic Games ve Tencent şirketlerinin Fortnite’ın çeşitli Android cihazlarda iyi bir şekilde çalışmasını sağlamak istediğini ve hepimizin ne kadar farklı Android telefonlarının olduğunu biliyoruz.

Fortnite yayınlanma tarihi için oyunu yapan şirketi dinlemek en iyisidir.

İşte şirket açıklaması:

“Bu yaz tanıtmayı hedefliyoruz. Birçoğunuzun çok heyecan duyduğunu biliyoruz ve paylaşacağımız daha fazla bilgiye sahip olduğumuzda ilk önce bunu bizden duyacağınıza söz veriyoruz.”

2018 Yaz olarak kastedilen zaman 21 Haziran‘da teknik olarak başladı ve 23 Eylül‘de sona erecek. Bu nedenle bu süre bitene kadar hala önümüzde iki ay kadar var. Ancak geliştiriciler gerçek yayınlanma tarihi hakkında bilgi vermedikleri için bu tarih yarın veya iki ay sonra bile olabilir.

Realist olacak olursak Epic Games‘in lansmanını küçük çapta yapmasını bekliyoruz. Böylece kullanıcılar için oyunu ilk önce beta olarak test edip sadece belirli kitlelere bırakabilirler.

Peki… Fortnite Android’e resmi olarak ne zaman gelecek? Şanslı isek çoğu insan için bu anın yaz sonuna doğru gelmesini bekliyoruz. Tahminlerimiz Ağustos ayının sonu yönünde olur.