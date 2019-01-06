Fortnite FPS yükseltme yöntemlerini, Fornite FPS yollarını sizin için derledik. Fortnite FPS sorunu ile uğralıyorsanız rehberimizi detaylıca incelemenizi tavsiye ederiz.

Fortnite: Battle Royale FPS arttırma yolları, arkadaşlarınızla keyif almak için oyuna girdiğinizde takıla takıla mı oynamak zorunda kalıyorsunuz. FPS değerleriniz sabit değil ve sürekli bir aşağı bir yukarı değişiyor mu? O halde doğru konuya geldiniz, listelediğimiz yöntemler sayesinde bilgisayarınızın performansını yükseltecek ve Fortnite gibi oyunlarda yüksek FPS alacaksınız.

Fortnite: Battle Royale FPS Arttırma Yöntemleri

Genel Tavsiyeler

Burada listeleyeceğimiz yollar bilgisayarınızın genel performansınızı arttırmaya yöneliktir. İlk olarak bunlara öncelik vermelisiniz, konumuzun devamında direkt oyuna etki eden yolları da aktaracağız. Daha yüksek performans alabilmek için önce bilgisayarınızı optimize edelim.

Masaüstü veya dizüstü bilgisayarınızın iç temizliğine özen gösterin. Yıllık macun ve bakımlarını gerçekleştirin. Pek fazla toz tutmasına müsade etmeden zaman zaman temizleyin.

Dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız ve bilgisayarınız çok ısınıryorsa bir soğutucu satın alın. Fiyatları genelde uygundur, üzerindeki fanlari le bilgisayarın ısısını düşürür ve performansı bir miktar yükseltir.

Masaüstü bilgisayar kullanıcısı iseniz kablolarınızı düzenli tutun, kasanın içi boğuk olmamalı. Fanların görevini yerini getirebilmesi için kasa içerisindeki düzen kusursuz olmak zorundadır. Aksi durumlarda fanlar tam performans veremeyecek ve ısınma problemi ile karşı karşıya kalacaksınız. Isınma problemi yaşadığınız anda da bilgisayarınız tam performans çalışamayacak ve Fortnite FPS değerinizde düşüş olacaktır.

Bilgisayarınızda zararlı yazılım ve virüs olmadığından emin olmalısınız. Bu tarz yazılımlar arka planda çalıştıkları için performansınızı ciddi anlamda azaltacaktırlar. Burası önemli bir virüsten ne olur diye düşünmeyin. Bir tanecik bile olsa spam mailler gönderebilir, sizin makinenizi kullanarak saldıracak yeni hedefler bulabilir, şifrelerinize erişmeye çalışır, log işlemlerinizi dosyalar ve virüs sahibine iletir, kısaca aklınıza bile gelmeyecek onlarca işlemi yapabilir.

Oyun oynamaya başlamadan evvel arka plandaki uygulamaları kapatın, özellikle antivirüs programlarını kesinlikle kapatın ve bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra oyuna giriş yapın. Bilgisayarı kapatıp açmazsanız, RAM kullanmaya devam edecektir.

Artık kullanmadığınız programları bilgisayarınızda tutmayın. Arka planda servis, hizmet aktif eden uygulamaları kullanmıyorsanız bilgisayarda tutmayın.

Sistem Diski haricinde başka disk varsa hepsini birleştirin. Çoklu disk olduğu zaman, sabit diskiniz bu diskleri okumak için daha fazla çaba harcayacaktır.

Windows 8 ve üzeri işletim sistemlerine sahipseniz, SSD alma imkanınız varsa mutlaka alın. Aksi durumlarda yüksek disk kullanımından dolayı bilgisayarda performans düşüklüğü yaşanacaktır.

RAM miktarınızı arttırın. RAM işlemciden iş yükünü alacağı için büyük önem taşır. Bu işlemi düşük RAM’e sahipseniz gerçekleştirin.

Windows Ayarları

İşletim sistemini güncel tutmaya çalışın. Windows güncelleme ve yükseltmelerini atlamayın.

Oyun ve Driver bileşenlerini güncel tutmaya çalışın. Driver Booster adındaki programı deneyebilirsiniz. Otomatik olarak güncellenmemiş tüm driverları tespit eder ve günceller.

Dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız şarza bağlıyken oynayınve batarya ayarınızı “Yüksek Performans” olarak seçin.

Başlangıç programlarını mutlaka kapatın.

Bilgisayarınızı Yüksek Performans için ayarlayın. Bilgisayarım-Özellikler-Gelişmiş-Sistem Ayarları-Performans-Ayarlar-Görsel Efektler-En iyi performans için ayarla yolunu takip ederek bu ayarı yapabilirsiniz.

Temp dosyanızı belirli aralıklarla temizleyin.

Disklerinizi düzenli olarak temizleyin. Bu işlem sistem ve kişisel dosyalarınıza zarar vermez.

Bilgisayarda bulunan gereksiz dosyaları, gereksiz logları, kullanılmayan uzantıları temizleyin.

Fortnite Nvidia Ekran Kartı Ayarları

Drive’i kesinlikle güncel tutmanız gerekiyor.

Nvidia kontrol panelini açtıktan sonra aşağıda listelediğimiz işlemleri yerine getirin.

PhysX ayarlarına geçin ve işlemci tercihinizi yapın.

3D ayarları-görüntü-ibreyi performansın sonuna getirin.

3D ayarları-3D ayarların yönetilmesi-program ayarlarına geçip Fortnite’ı tercih edin ve performansa dayalı bir şekilde optimizasyon yapın

3D ayarları-3D ayarların yönetilmesi-genel ayarlar;

Birden çok ekran: Tek ekran performans modu

Doku süzme – kalite: Yüksek performans

Eşyönsüz süzme optimizasyonu: Açık

Negatif LOD tercihi: Açık

Kenar Yumuşatma – FXAA: Kapalı

Kenar Yumuşatma – Mod: Kapalı

Trilineer Optimizasyon: Kapalı

Düşey Senkronizasyon: Kapalı

Eşyönsüz Süzme: Kapalı

Güçlendirici Ön Belleği: Kapalı

Güç Yönetimi Modu: Maksimum Performans

Üçlü Arama Önbellekleme: Kapalı

Fortnite’ın yerel dosyalarına geçin, Config klasörüne geçin. Windows No Editör klasörünü açın. Bu kısımda “engines.ini” adındaki dosyayı seçin ve not defterini kullanın. Aşağıdaki kodları iligli bölgeye ekleyin. Eğer AMD ekran kartı kullanıyorsunuz, bununla ilgili bilgileri de sizlere aktaracağız.

Kod:

Fornite AMD Ekran Kartı Ayarları

Driverlarınızı sürekli güncel tutmaya çalışın.

AMD ekran kartınızın kontrol merkezine girin. Önceden kontrol merkezini kullanmadıysanız resmi siteden indirin.

Oyunlar kısmına gelin, gözükmüyorsa kendiniz ekleyin.

Kare hızı denetimi: her zaman kapalı

Doku filtreleme: uygulama ayarlarını geçersiz kıl

Mozaik döşeme: uygulama ayarlarını geçersiz kıl

Örtüş öneme: uygulama ayarlarını geçersiz kıld

Tekrar kontrol merkezine geçin. Oyunu seçin. Değiştirilebilir grafiklerin yapılandırılmasına geçin ve oyunun grafik ayarlarını yüksek performans olarak belirleyin.

Fortnite Oyun İçi Ayarlar

Başlangıç ayarlarını belirttiğimiz şekilde düzenleyin. Bunu yapmak için EpicGames istemcisini açıp, Lauch yazan butpnun yanındaki ayarlar ikonuna basıyorsunuz ve sağ taraftaki “Additional Command Line Argumants” yazan kısıma tıklayarak aşağıdaki komut satırını ekliyoruz.

malloc=system -USEALLAVAILABLECORES -nomansky

+mat_antialias 0

Linkte yer alan dosyalarını indirip, kendi bilgisayarımızdakilerle değiştiriyorsunuz. Bunu yapmak için;

Sol alt taraftaki windows sembolüne dokunun ve arama kısmına %appdata% yazın. Windows 10 kullanıcısı iseniz direkt taskbardaki alana azabilirsiniz.

Karşınıza Roaming adı altında bir klasör gelecek. Bir üst dizin olan Appdata dizinine geçiyorsunuz. Burada Appdata ile beraber Locak dizisini de göreceksiniz. O klaösrü açın.

Locak klasörünün içerisinden FortniteGame klasörünü bulmanız gerekiyor.

Saved-Config-Windows Client, burada bulunan dosyalarını linkte belirttiğimiz dosyalar ile değiştiriyorsunuz.

C-Program Files(x86)-EpicGames-Launcher dizisine geçin ve “Fortnite” klasörüne geçin. Sonrasında buradaki Fortnite-Binaries-Win64 dizinlerini izleyin. Win64 klasörünün içerisindeki FortniteClient-Win64-Shipping adını taşıyan bir exe düğmesi bulunuyor. Ona sağ tıklayıp özellikler diyoruz.

Uyumluluk ayalarına giriyoruz. “Override high DPI scaling behaviour. Scaling performed by;” seçeneğine ve onun altındaki “Disable full-screen optimisations” seçeneklerini işaretleyin.

Daha fazla performans isteyenler için

Eğer bütçeniz varsa Game Booster uygulamasını satın alın. Genel olarak tüm oyunlardaki performansı yükseltecektir.

Performans artışı oyundan oyuna ve bilgisayardan bilgisayara farklılık gösterir.

Kötü donanımlara sahipseniz, uygulama pek bir işe yaramaz.

Donanım konusunda ortalama olan bilgisayarlar için faydalıdır.

Anlattığımız yöntemleri uyguladığınızda bilgisayarınız berbat değilse en az 40FPS artış sağlamanız gerekiyor. Hatta bilgisayarınıza göre daha fazla artış da görebilirsiniz. Şimdiden iyi oyunlar!