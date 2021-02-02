Fossil Gen 5E, WearOS Desteğiyle Piyasaya Sürüldü!

Fossil’in Fossil Gen 5E olarak adlandırılan en yeni Android Wear OS akıllı saati, ilk olarak geçen yıl Ekim ayında ABD’de piyasaya sürüldü. Şirket şimdi Hindistan pazarı için de ürünü açıkladı. Akıllı saat, çok yakında dünya pazarlarında da yerini alanilir.

Saat, geçen yıl piyasaya sürülen Gen 5 akıllı saatin küçük bir versiyonu gibi görünüyor. Bu model, önceki modele göre daha ucuz bir fiyatla geliyor. Bununla birlikte, fitness takibi, uyku takibi, kalp atış hızı izleme vb. özellikler dahil olmak üzere çeşitli özellikleri de beraberinde getiriyor.

Fossil Gen 5E akıllı saat, 42 mm ve 44 mm olmak üzere iki boyutta sunuluyor. Her iki versiyon da 1,19 inç OLED ekrana sahip. Saat, bu yıl Qualcomm tarafından Wear 4100 ile değiştirilen eski Snapdragon Wear 3100 işlemci tarafından destekleniyor.

İşlemci 1GB RAM ile eşleştirilmiş ve 4GB dahili depolama alanı sunuyor. Gücü sağlamak içinse 300mAh pil bulunduruyor. Saat ayrıca NFC ile birlikte geliyor ve 3ATM su geçirmezlik özelliğine sahip.

Ayrıca Watch 5E, kullanıcıların doğrudan saatten arama yapıp cevaplamasını uygun hale getiren bir hoparlör ve mikrofonu da beraberinde getiriyor. Saat, bağlı akıllı telefondaki sesli asistanı açmak için de kullanılabiliyor. Bu modelde bulunmayan bir özellik, bağımsız GPS diyebiliriz. Konumunuza erişmek için saatin bir akıllı telefona bağlanması gerekiyor. Bu modelde ayrıca ortam ışığı sensörü, altimetre veya pusula yok. Fiyatı ise yaklaşık 253 dolar olarak belirtiliyor.