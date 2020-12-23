Fossil Gen 6 Geliyor – İşte Detaylar!

Ünlü saat markası Fossil, geçtiğimiz aylarda bir akıllı saat piyasaya sürdü ve şirketin en son çıkan ürünü, Fossil Gen 5 oldu. Şimdi ise şirket, saatin bir üst modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Yaklaşan Fossil Gen 6 akıllı saat, FCC web sitesinde C1NF1 model numarasıyla görüntülendi. Bu, bu yılın başlarında DW11 akıllı saatle birlikte Bluetooth SIG‘de görünen cihazla aynı model numarasını taşıyor.

Bu yeni nesil Fossil saatin FCC listesi, ürünün LTE bağlantısı desteği ile geleceğini de ortaya koydu. Bununla birlikte, Wi-Fi, Bluetooth ve NFC desteği de sunduğu gösteriliyor.

Ayrıca cihaz, 2.85Vdc ve 0.4Ah güç derecesine sahip bir APP00310 pil ile çalışıyor gibi görünüyor. Pilin Tayvan merkezli bir pil üreticisi olan APack Technology Co., LTD tarafından üretildiği ortaya çıktı.

Önceki sızıntıya dayanarak, yaklaşan Fossil akıllı saatin, ürünün performansında önemli bir gelişme sunması gereken Qualcomm Snapdragon Wear 4100 işlemci ile güçlendirilmesi bekleniyor.

NFC desteği ile cihaz, Google Pay‘e benzer bir kablosuz ödeme hizmetini de bünyesinde barındırıyor. Bu özellikler göz önüne alındığında, şirketin bu WearOS destekli akıllı saatin pil ömrünü optimize etmeyi nasıl başardığını görmek ilginç olacak.