Fransız Parlamentosundan Öncü Adım! Facebook ve Google Sınırlandırılıyor!

Fransız parlamentosu, Facebook ve Google gibi şirketlerin anlık olarak şiddet ve nefret içeren içeriği kaldırmasını amaçlayan bir önlem onayladı. Öncelikli olarak yazılar söz konusu. Bu, daha büyük bir internet düzenleme tasarısının bir parçası.

Şimdiki durumda Parlamento’nun alt meclisi tarafından kabul edildi. Ancak yine de üst merciler tarafından da onaylanması gerekiyor. Bir kez yapıldıktan sonra, şirketlerin 24 saat içinde bu tür ibarelerin kaldırılması için zorlanılacağını söyleyebiliriz. Çünkü köklü bir adımı doğrudan yapmak en iyisi olacaktır.

Söz konusu önlem, bu yılın başlarında Fransız cumhurbaşkanı tarafından yapılan bir önerinin sonucu oldu. Millet vekiller ise bu nefret söyleminin tam olarak neler olacağı konusunda kısmen ikiye bölündüler. Ama temel fikir, nefret dolu şiddeti, ayrımcılığı ve çocuk pornografisini teşvik eden veya öneren içeriği kaldırmaktır.

Platformlar içeriği zaman sınırında kaldırmazsa, 1,25 milyon Euro tutarında para cezasına çarptırılabilir. Bu yılın başından beri geçerli olan komşu Almanya’da da benzer bir yasa kabul edildi. Buradaki şirketler 50 milyon avroya kadar bir bedel ödemek zorunda kaldılar.

New York Times, bu haftanın başlarında Alman makamlarının Mark Zuckerberg ve arkadaşlarından sonra 2 milyon avro para cezası verdiklerini bildirdi. 2019’da bildirilen nefret dolu konuşma içeriğinin ise tam sayısını açıklayamadı.