Frozen Synapse 2 Sistem Gereksinimleri

Orijinal Frozen Synapse‘in çok düşük sistem gereksinimleri vardı ve Frozen Synapse 2‘de farklılık yok. Buda aşağıdan yukarıya doğru, basit görseller, düşük işlemciler ve Intel HD 4000 gibi tümleşik grafiklerin çalıştırılabilmesi anlamına geliyor.
Frozen Synapse 2 eş zamanlı dönüşlü strateji oyununun devamıdır. Rakipler, hareketleri aynı anda yapılmadan önce, hareketlerini gizli tutuyorlar. Hızlıca gerekti tüm sistem gereksinimleri ve oyunun oynanabilir videosuna göz atalım.
Sizinde gördüğünüz gibi oldukça düşük kapasitede sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyan bir oyun. Bu sistem gereksinimleri ile herkesin rahat rahat oynayacağını düşünüyoruz. Yinede bilgisayarınızın bu oyunu destekleyip desteklemediğini merak ediyorsanız, bizlere yorum alanını kullanarak sorabilirsiniz.
Frozen Synapse 2 Videosu (Trailer)