Frozen Synapse 2 Sistem Gereksinimleri

Orijinal Frozen Synapse‘in çok düşük sistem gereksinimleri vardı ve Frozen Synapse 2‘de farklılık yok. Buda aşağıdan yukarıya doğru, basit görseller, düşük işlemciler ve Intel HD 4000 gibi tümleşik grafiklerin çalıştırılabilmesi anlamına geliyor.

Frozen Synapse 2 eş zamanlı dönüşlü strateji oyununun devamıdır. Rakipler, hareketleri aynı anda yapılmadan önce, hareketlerini gizli tutuyorlar. Hızlıca gerekti tüm sistem gereksinimleri ve oyunun oynanabilir videosuna göz atalım.

Frozen Synapse 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core 2 Duo E4600 2.4GHz ya da Athlon 64 X2 Dual Core 5000+

Ekran Kartı: GeForce GT 720 ya da ATI Radeon HD 3800 series

Ram: 2 GB

İşletim Sistemi: Windows Xp, 32 bit

Dirext X: 9

Gereken Boş Disk Alanı: 10 GB

Frozen Synapse 2 İdeal Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core i3-3240 3.4GHz ya da Phenom II X4 40

Ekran Kartı: GeForce GT 640 v3 ya da ATI Radeon R7 250 v2 2GB

Ram: 4 GB

İşletim Sistemi: Windows 7, 64 bit

Dirext X: 9

Gereken Boş Disk Alanı: 10 GB

Sizinde gördüğünüz gibi oldukça düşük kapasitede sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyan bir oyun. Bu sistem gereksinimleri ile herkesin rahat rahat oynayacağını düşünüyoruz. Yinede bilgisayarınızın bu oyunu destekleyip desteklemediğini merak ediyorsanız, bizlere yorum alanını kullanarak sorabilirsiniz.

Frozen Synapse 2 Videosu (Trailer)