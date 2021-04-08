Fujifilm Instax Mini 40 Kamera Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Japon kamera üreticisi Fujifilm, eski ihtişamlı günlerini yeniden canlandırmak için Instax Mini Contact Sheet ile birlikte son ürünlerini, Instax Mini kamerayı piyasaya sürdü. Fujifilm, bu yeni ürünlerle birinci nesil kameralarının klasik doğasını ve hissini yeniden yaratmayı umuyor.

Instax Mini 40 kamera, dijital kameraların ortaya çıkmasından önce eski şaheserlerinin hissini yeniden canlandırmak için tasarlanmış. Fujifilm’in Kuzey Amerika yöneticisi Manny Almeida’ya göre avuç içine sığabilen ve anlık fotoğraf meraklılarına hitap eden taşınabilir bir cihaz.

Instax Mini 40, genel olarak mükemmel bir tasarım oluşturmak için kameranın gövdesi vurgulu gümüş dokunuşlarla yüksek kaliteli bir doku kaplaması ortaya sunuyor. Instax 40 Mini, kamera deklanşörü etkinken ortam ışığı seviyesini değiştiren otomatik bir pozlama özelliği içeriyor.

Diğer birçok kameranın aksine Instax Mini 40, minimum yardımla yüksek kaliteli fotoğraflar üretebildikleri için kapsamlı bir eğitim gerekmeden yeni bir kullanıcı tarafından kolayca kullanılabiliyor. Cihazda ayrıca, kullanıcının detaylı çekimleri sağlamak için etkinleştirilebilen bir Selfie Modu bulunuyor.

Fujifilm ayrıca Instax Mini 40 kamerayla bir araya gelen ve Fujifilm, Kodak ve diğer bazı üreticilerin niş oluşturduğu klasik film fotoğrafçılığının güçlü bir yansıması olan Instax Mini Contact Sheet Instant filmini piyasaya sürdü. Fujifilm’in amacı, analog çağda geride kalan anlık fotoğrafları anımsatan bir ürün sunmaktı. Bu filmle de bunu başardığına inanıyor. Kameranın fiyatı 99,99 dolar olarak belirlendi. Ürün, 12 Nisan’da resmen satışa sunulacak.