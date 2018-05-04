LG, uzun süredir beklenen adımı geçtiğimiz hafta attı ve yeni akıllı telefon modellerinin duyurusunu gerçekleştirdi. Markanın uzun bir bekleyişin ardından tanıtıma çıkardığı yeni akıllı telefon modelleri ise daha ilk günden gündem olmayı başardı. Özellikle telefonların ekranı ve ses sistemi konusunda sunulan sistemler bir hayli başarılı bulundu ve kullanıcılardan bu yönde birçok olumlu geri dönüşler gelmeye başladı bile. Ekran ve ses sistemi bir yana, ekranda kullanılan çentik alanı da tartışmalara neden oldu. Öyle ki G7 ThinQ modeli içerisinde yer alan çentik alanının iPhone X modeliyle neredeyse birebir aynı kullanıldığı iddialar ortaya atılmıştı. İşte bu konuda markanın en yetkili isimlerinden açıklamalar yapıldı.

G7 ThinQ Çentik Alanını Daha Önce Düşünmüş

Konu hakkında resmi açıklamayı LG mobil birim şefi yaptı. Birim şefi Hwang Jeong hwan tarafından yapılan açıklamada, G7 ThinQ çentik alanının Apple’dan çok daha önce düşünüldüğünün vurgusu yapıldı. Ünlü isim tarafından yapılan açıklamalara göre bu sistem LG’nin çok uzun zamandır planladığı bir sistemdi. Hatta birim şefi bu konuda yaptığı açıklamada çentik bölümünü aktif bir bölüm ve ikinci ekran görevinde gördüklerini belirtti.

Benzeri tasarımları V serisinde de görmüştük. Doğrudan çentik alanı olarak gelmese de benzeri bir ikinci ekran sistemi sunulmuş ve LG bu konuda fark yaratan markalardan birisi olmuştu. G7 ThinQ modelinde de kullanılan çentik alanının bu fikrin geliştirilmiş versiyonu olduğu savunuluyor. LG’nin yetkilileri tarafından iddialara karşı gelen yanıtlar bu yönde. Bunun dışında yeni akıllı telefonlar için bir bilgi daha verildiğini ekleyelim.

Son bilgiye göre marka G7 ThinQ telefonlarına yeni sistemler eklemeye devam edecek. Marka ilk olarak AR tabanlı emojileri bir yazılım desteğiyle beraber akıllı telefonlara ekleneceği açıklandı. Şimdilik sadece bu sistemin geleceğini duyduk. Fakat benzeri bir şekilde yazılım güncellemeleriyle beraber yeni özelliklerin sunulmaya devam edileceğini de ekleyelim. Yeni özellikler için yine markanın açıklamalarını beklememiz gerekecek.