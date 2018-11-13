Galaxt S10 Özellikleri Sızdırıldı

Samsung bir sonraki amiral gemisi olan Galaxy S10 serisini beş ay içinde açıklayacak. Tanıtım etkinliği tarihi yaklaştıkça sızan bilgiler de artmaya başladı. Galaxy S10 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı ve telefonun bazı önemli özellikleri açıklandı.

Ayrıntılar Twitter üzerinden Evan Blass (@evleaks) tarafından paylaşıldı. Bu yeni ayrıntılar arasında ekran özellikleri, kamera kurulumları ve hatta telefonun kullanıcı arayüzü özellikleri de bulunuyor.

Samsung Galaxy S10‘un selfie kamerası ekranın üstünde bulunan küçük bir delikte yer alacak. Selfie kamerasının bu şekilde bir noktada yer alması, geçen hafta Samsung Geliştiriciler Konferası’nda tanıtılan Infinity ekranlar arasında bulunan Infinity O ekranının kullanılacağının bir göstergesidir.

Sadece ekranda yer alan Infinity O ekran tasarımına ait delik sızdırılan bilgiler arasında değil, aynı zamanda Evan, Galaxy S10‘un ultrasonik ekran üzeri parmak izi tarayıcısı kullanacağını söyledi. Gelecek yıl yükseltmesi planlanan Galaxy S8, S8 Plus ve Note 8 modellerinin parmak izi tarayıcılar, kullanıcıları için artık garip bir konumda olmadığından emin olabilirler.

Evan Blass’ın ortaya koyduğu bir başka büyük bilgi kamera ile ilgilidir. Galaxy S10, tıpkı Galaxy A7 (2018) gibi arkada üç kameraya sahip olacak. Fakat farklı sensörler bulunacak. Geniş + ultrawide + derinlik sensörü düzenlemesine sahip Galaxy A7‘nin aksine, S10 amiral gemisi standart + geniş + telefoto kurulumuna sahip olacak. Bu, Huawei P20 Pro için uyarlanan benzer özelliklerin bulunduğunun göstergesidir.