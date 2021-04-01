Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz Ocak ayında yeni Galaxy S21 serisi cihazlarını daha sonrada yeni orta segment A serisi cihazlarını piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi de Galaxy A Quantum 2 adında yeni bir cihaz üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu telefonun bazı yorumculara göre yeni nesil bir A82 olacağı tahmin ediliyor.

Ancak Samsung tarafından henüz bu konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Bununla birlikte yeni Galaxy A Quantum 2‘nin bugün Google Play Console üzerinden yeni bilgileri ortaya çıktı ve cihaz görüntülendi. A82xq model numarasıyla gelecek olan cihazın, delikli bir çentik yapısının olduğunu görüyoruz.

Galaxy A Quantum 2, isimlendirmesi ise geçen yıl bilindiği üzere Galaxy A Quantum adında bir cihaz piyasaya sürülmüştü. Bu yüzden şirket yeni modelini geçen yıl ki modelin devamı olarak sunmaya hazırlanıyor. Cihazın bazı kaynaklarda Galaxy A72 4G ile hemen hemen aynı özelliklerde olması bekleniyor. Samsung geçen yıl yaptığı gibi bu yeni modelini de ilk olarak Güney Kore pazarına sunması bekleniyor.

Ortaya çıkan diğer özelliklere baktığımızda cihazın Android 11 ile çalışacağı ve içerisinde Snapdragon 855 yonga seti, 6 GB RAM kapasitesi bulunduracağını görüyoruz. Ayrıca 1080 x 2400 piksel 450 DPI ile gelen erkanın yanı sıra cihazın arkasında Sony’nin 64 Megapiksel IMX686 sensörünün yer alacağı söyleniyor.