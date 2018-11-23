Samsung, Galaxy A ailesine ekran içi parmak izi sensörlerini kullanmayı planlıyor. Bu da daha öncesine Galaxy A7 modelinde gördüğümüz telefonun yan tarafına sensörleri ekleme seçeneğinin tamamiyle iptal edildiği anlamına geliyor. Bu durumun gerçekleşmesine zemin hazırlayan olay ise Samsung’un bu teknolojiyi üreten Çinli bir sağlayıcı ile yaptığı anlaşmadır.

Samsung 2019’da sadece amiral gemisi akıllı telefonlar için ekran içi parmak izi sensörünü piyasaya sürmesi bekleniyordu. Hatta üçlü ve dörtlü kamera sensörleri bulunan akıllı telefonlar içinde bu teknolojinin olacağı varsayılıyordu. Ancak orta çıkan son dakika gelişmesinde ilk olarak Galaxy A ailesine geleceği ifade edildi. Güney Kore’den gelen raporda Samsung, parmak izi sensörlerinin tedarikçisi olan Çinli şirket Aegis Technology ile bunun için anlaştı.

Samsung’un orta ölçekli telefonlara daha fazla teknoloji kazandırma stratejisini göz önünde bulundurduğumuzda, Galaxy A (2019) serisinin ekrana entegre edilmiş bir parmak izi sensörü içermesi oldukça olası.

Ekran içi parmak izi sensörlü cihazlara sahip olan Çinli üreticilerin çoğunluğu optik okuyucu yerine ultrasonik sensörler kullanmıştır. Optik sensörlerin çalışma prensibi ekran önce aydınlanır, sonrasında ışığın parmak üzerine yansıtılmasıdır. Bu şekilde sensör bir görüntüyü yakalar ve farklı algoritmalar kullanarak, her parmak izinin benzersiz desenlerini algılar. Bundan dolayı Çinli telefon üreticilerinin birçok akıllı telefonunda bu özellik vardır.

Diğer taraftan, ultrasonik sensörler, parmak izinin 3D görüntüsünü oluşturmak için ultrasounds teknolojisi kullanırlar. Bu sayede daha hassas ve daha güvenlidirler. Hatta Galaxy S10’un Qualcomm’un en gelişmiş ultrasonik sensörünü kullanması bekleniliyor.

Galaxy A serisinin hangi modellerinin önümüzdeki yıl ekran içi parmak okuyucuya sahip olacağı, hangi parmak izi sensörünü alacağı tam olarak net değildir.