Galaxy A Serisi için Güncelleme Müjdesi

Akıllı telefonlar ne kadar çok güncelleme alırsa, telefonun değeri de o kadar artış gösteriyor. Değerinden çok bu şekilde telefonların kullanım ömürlerinin arttığını görmek mümkün oluyor. Kullanıcılar da yavaş yavaş güncellemelere önem vermeye başladı. Bu konuda son gelen haber ise Galaxy A serisi kullanıcılarını sevindirecek.

Samsung tarafından paylaşılan bilgilere göre Galaxy A akıllı telefonlarını kullananlar için yeni bir güncelleme müjdesi gelmiş durumda. Buna göre seride yer alan birçok modelin güvenlik yamaları aldığı açıklandı. Hemen güncelleme alan modellere ve bu modeller için detaylara geçelim.

Galaxy A Güncellemesi

Orta segment akıllı telefonlar olarak gösterilen serinin Temmuz ayı güvenlik güncellemelerini aldığı açıklandı. Marka tarafından doğrudan açıklama yapılırken güncelleme alan modellerde resmi olarak ortaya çıkmış oldu.

Buna göre Galaxy A akıllı telefon serisinde yer alan A3, A5 ve A8 modellerinin güncellemeler aldığını ekleyelim. Temmuz ayı için yayınlanan güvenlik güncellemelerinin getirdiği artılarda tartışılmaz. Öyle ki bu güvenlik yamalarıyla beraber telefonlarda yer alan açıkların tamamen kapatıldığını görmek mümkün oluyor.

Temmuz 2019 güvenlik yamalarının en büyük avantajı ise söz konusu güvenlik yamalarının Android açıklarını kapatıyor olması. Android güvenlik yaması olarak karşımıza çıkan yamaların, 10 ayrı güvenlik açığını kapattığı ortaya çıkan bilgiler arasında. Tabi ki bu açıklar hakkında net bilgiler yok. Bunlar için Google’ın çok fazla bilgi paylaşımı yapmadığını biliyoruz.

İşin bir de diğer boyutu var. Sadece Android işletim sistemi için güvenlik açıkları kapatılmış değil. Bunun yanında Samsung’un kendi sistemlerinde yer alan bazı güvenlik açıklarını da kapattığı ortaya çıkmış durumda. Toplamda Samsung’un kendine ait 13 açığı kapattığı açıklandı. Bunların dışında söyleyeceğimiz son detay ise güncelleme alan iki model daha olduğu.

Güncelleme alan bu iki model, Galaxy J7 Pro ve Galaxy J3 (2017) modelleri. Yine bu telefonlar için de güvenlik yamalarının yayınlandığını görmek mümkün oldu. Şimdilik güncellemelerin dağıtıma devam ettiğini de belirtelim. Tam olarak dağıtımın ne zaman son bulacağı konusunda ise bir bilgi bulunmuyor.