Galaxy A01 Şubat Güncellemesini Almaya Başladı!

Güney Kore’li dev Samsung, akıllı telefonlarına karşı güncelleme politikasında önemli değişiklik yaparak artık alt segment cihazlarına da yazılım güncellemesi göndermeye başlamıştı. Bilindiği üzere bundan 3 ay önce şirket Galaxy A01 için yeni bir yazılım güncellemesi yollamıştı.

Kullanıcıları oldukça memnun eden bu güncellemenin devamı olarak bugün Şubat 2021 güvenlik yaması da gönderilmeye başladı. Şuan için sadece Vietnam pazarındaki kullanıcılara sunulan güncelleme ilerleyen günlerde küresel olarak yayılacaktır.

A015FXXUAUA3 yazılım sürünmüyle gelen güncelleme, içerisinde güvenlik yamasının yanı sıra çeşitli iyileştirmeler ve optimizasyonlar da barındırıyor. İlerleyen günlerde güncelleme bir kesintiye uğramazsa daha fazla detay sahibi olacağız.

Eğer bir Galaxy A01 kullanıyorsanız cihazınızın güncelleme sekmesini sıklıkla kontrol etmenizde fayda var. Ayrıca Galaxy A01‘in bu yıl içerisinde Android 11 ve One UI 3.0 güncellemesini de alması bekleniyor.