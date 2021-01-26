Galaxy A02 Yeni Bir Sertifikaya Daha Sahip Oldu!

Kore’li Samsung‘un bundan tam dört ay önce iki yeni uygun fiyatlı Galaxy A02 ve Galaxy M02 modelleri üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Şirketin iki ay önce bu yeni modelleri Wi-Fi sertifikası almıştı.

Bugün ise yeni gelen bilgilere göre Galaxy A02, bir başka sertifika daha almış durumda ve bu sertifika ile beraber cihazın önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor.

Galaxy A02, SM-A022F model numarasıyla Tayland’ın düzenleme kurumu tarafından NBTC sertifikası aldı. Sertifika aynı zamanda cihazın pazarlama ismini (Galaxy 02) ve 4G LTE bağlantısını desteklediğini de doğrulamış oldu.

Ayrıca çift SIM kartın olacağı telefonun, 32 / 64 GB dahili depolama alanlarına sahip iki versiyonu olacak. Siyah, Mavi ve Kırmızı renk seçeneklerine sahip Galaxy A02‘nin Bluetooth 4.2 bağlantısı bulunacak.

Daha önce sızdırılan bilgilere Galaxy A02, MediaTek MT6739WW yonga seti ve 2 GB RAM kullanacak. Android 10, One UI 2.0 ve 5.000 mAh batarya cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Bununla birlikte 5.7 inçlik Infinity-V ekran, 13 Megapiksel ana + 2 Megapiksel derinlik olmak üzere çift kamera modülü cihazda yer alacak. Şuan için yeni modelin ne zaman çıkacağı konusunda resmi bir bilgi bulunmuyor.