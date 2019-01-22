Galaxy A20 Geekbench'te Görüntülendi!

Samsung‘un önümüzdeki aylarda Galaxy A serisine ekleyeceği ortalama 9 adet farklı model var. Bunların bazıları yakın zamanda tanıtılacakken, bazıları ilerleyen zamanlarda piyasaya sürülecek.

Aynı zamanda bir kaç farklı modelin Galaxy S10 tanıtım programında Galaxy M serisi ile tanıtılacağı da söz tahmin edilmektedir. Kore firması henüz beklenen Galaxy A cihazlarından herhangi biri hakkında faydalı bir bilgi vermemiş olsa da, onlar hakkında başka kaynaklardan çeşitli bilgiler gün yüzüne çıkmıştır.

Geekbench sitesinde daha önceki zamanlarda öne sürülen Galaxy A30 ve Galaxy A40 akıllı telefonların ortaya çıkmıştı. Ancak şimdi ise Geekbench veritabanı üzerinden yapılan bir araştırma sonucunda, SM-A205FN model numarasına sahip yeni ve daha önce bilinmeyen bir Galaxy akıllı telefonunu ortaya çıkardı.

Samsung Galaxy A20 olduğu düşünülen akıllı telefonun Geekbench üzerinde paylaşılan özellikleri, Galaxy A30 modeline benziyor. A20 modeli aynı Exynos 7885 14nm sekiz çekirdekli bir yonga setini desteklemekte. Ancak 3GB RAM boyutunda bir bellek sürümüne sahip. Android Pie‘i sürümüne sahip olacak ve 1099’luk bir tek çekirdekli puan ve 3456’lik bir çok çekirdekli puan getirecek.

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Geekbench’ten alınabilen tüm ayrıntılar bunlar olmasına rağmen önceki raporlar yaklaşmakta olan Galaxy A serisinin Infinity V ekran ve ekran içi parmak izi sensörüyle donatılmış olacağını ileri sürüyor. Ancak Galaxy A20, daha geleneksel bir arkaya veya yana yerleştirilmiş parmak izi sensörüne sahip olabilir.

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