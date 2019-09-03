Galaxy A20s Özellikleri Sızdırıldı

Samsung A serisi akıllı telefon modellerini “S” modelleri ile güncellemeye devam ediyor. Markanın yeni akıllı telefon modelleri arasında yer alması beklenen bir diğer seri ise Galaxy A20s akıllı telefonları. Özellikle tasarımı konusunda beklentilerin yüksek olduğu modelin özellikleri de sızdırılmış durumda.

Galaxy A20s Tasarımı Nasıl Olacak?

Yeni akıllı telefon modelinin tasarım kısmından söze başlamak gerekiyor. Galaxy A20s modelinde tasarım kısmında alışılmış Infinity V serisi ekran tasarımını göreceğiz. Yenilenmiş olan tasarımla beraber gelecek akıllı telefon, arka kısımda ise 3 arka kameranın öne çıktığını gösterecek.

Üst üste sıralı olarak gelecek olan arka kameranın hemen alt kısmında kullanılan flaş ışığının da yeri değişmeyecek. Yine flaş ışığı kısmında kamera altına konumlandırma yapılmış olacak. Bunun dışında parmak izi sensörlerinin ise ortalanmış bir şekilde sunulacağını ekleyelim.

Teknik Özellikler

Yeni akıllı telefonların teknik özellikleri kısmında da iddialı bir model gelmesini bekliyoruz. Teknik özellikler kısmında belli olan ilk detay ekran boyutu. Bu seride 6.49 inçlik bir ekran kullanılması ve Full HD çözünürlük değerine yer verilmesi beklentisi var.

Yine batarya kısmında da 4000 mAh değerinde çok iddialı bir batarya görmek mümkün olacak. Biraz daha geniş bir kasa kullanılmasına neden olan batarya boyutlarında artış gözle görülür derecede dikkat çekemeye başladı. Markanın M30s modelinde de 6000 mAh değerinde bir batarya kullanması söz konusu olacak.

Beklentilere göre her iki telefonun da bu konuda fark yaratması muhtemel gibi gözüküyor. Yeni akıllı telefonların işlemci kısmında nasıl bir seçim yapacağı şu an için net değil. Ama Snapdragon 660 seviyesinde bir işlemci için beklenti var.

Telefonların fiyatı ve çıkış tarihi konusunda da kesin bilgilerimiz yok. Kesin bilgilerin IFA sonrasında yapılacak olan tanıtımla beraber ortaya çıkması bekleniyor. Tanıtım sonrasında merak edilen tüm detayları açıklayacağız.