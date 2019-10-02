Galaxy A30s Türkiye Fiyatı Açıklandı

Hem biraz daha küçük bir bütçeye hitap ediyor olması hem de son dönem akıllı telefon teknolojilerini sunması nedeniyle Galaxy A serisi akıllı telefonlar bir hayli ilgi görüyor. Samsung da bu yönde yeni akıllı telefonlar tanıtmaya devam ediyor. Bu modellerden birisi de Galaxy A30s akıllı telefonları olmuştu.

Merakla beklenen yeni akıllı telefonların ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı konusunda ise bir açıklama yapılmamıştı. İşte bu konuda merakla beklenen açıklama yapıldı. Galaxy A30s akıllı telefonlarının Türkiye fiyatları açıklandı. Ayrıca satışların başlayacağı tarih de açıklandı.

Galaxy A30s Satışları Başladı

Öncelikle telefonların satışının 1 Ekim tarihinde başladığını belirtelim. 1 Ekim tarihinde başlayan satışlar için açıklanan fiyatlar 2.599 TL olarak belirlendi. Başarılı bir performans ortaya koyan yeni akıllı telefon modellerinin satışlarının nasıl ilerleyeceği merak konusu. Yeni akıllı telefonların dışında Galaxy A20s ve Galaxy A10s modelleri için de fiyatlar açıklanmış durumda.

A10s modeli için açıklanan rakamın 1599 TL olduğunu ekleyelim. Daha uygun fiyatlı bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkan yeni akıllı telefonların A20s modelinde ise benzeri bir fiyata sahip olduğunu görmek mümkün olacak.

Henüz Galaxy A20s modellerinin fiyatı açıklanmadı ancak fiyat kısmında çok farklı bir aralığın sunulması beklenmiyor. Telefonların satışının yine Ekim ayı içerisinde başlayacağını ekleyelim. Tüm yeni modeller için satışlar Ekim ayı içerisinde başlamış olacak.

Galaxy A20s modelleri için ise fiyatların bir iki gün içerisinde duyurulması bekleniyor. Yeni akıllı telefonların satışlarının nasıl gideceği ise tam bir merak konusu. Huawei’nin pazarda gerilemesi ve Apple’ın yüksek fiyatları nedeniyle bu modellerin satışlarının yükselmesi bekleniyor.

Tahminler yüksek olsa da satışların başlamasından sonra detayları öğrenmek mümkün olacak. Galaxy A30s modeli ise, seri içerisinde satışları en çok merak edilen model durumunda.