Google, desteklediği Nexus ve Pixel cihazlarının aralık güvenlik güncellemesini yeni göndermeye henüz başlamıştı, ancak Samsung da bu eylemi hızla üstlenmek istiyor. Belki şaşırtıcı bir şekilde, Kore’li şirketin son güncellemeleri almayı amaçlayan ilk akıllı telefonu S8 veya Note 8 değil. Bunun yerine Samsung, üst üste üçüncü kez, bu rol için orta segment (ve mobil dünya standartlarına göre eski) Galaxy A5’i (2016) seçti.

Aralık ayında yapılan güncelleme Hollanda’daki bu cihaz için zaten mevcut. Önümüzdeki birkaç gün içinde diğer ülkelere de gelmesi bekleniyor. Umarım bu aynı zamanda şirketin amiral gemilerine ulaşan bu sürümün zaman çizelgesidir.

A5’iniz (2016) varsa ve güncelleme bildirimine sahipseniz, 196MB’lık bir indirme bekleyin. Yeni yazılımı yükledikten sonra, A510FXXU4CQL1 ve 1 Aralık güvenlik düzeltme ekini oluşturursunuz. Samsung, geliştirilmiş şarj kararlılığını ve genel performansı daha iyi gördüğünüzü söyledi.

Görünüşe göre bu modeldeki Wi-Fi bağlantılarında ekim güvenlik güncellemesinden bu yana bir sorun var. Ne yazık ki, bu hata son gelen aralık ayı güncellemesiyle çözülmüş olup olmadığını bilmiyoruz.