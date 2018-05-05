Samsung’un akıllı telefonları için güncellemeleri devam ediyor. Marka yeni seri akıllı telefonları için merakla beklenen Oreo güncellemelerini yayınlamaya başladı. Amiral gemisi modelleri için bir bir Oreo güncelleme müjdesi gelirken, markanın orta segment modelleri içinde güncelleme müjdelerinin gelmeye başladığını gördük. Son olarak A serisi için güncelleme haberleri gündeme gelmişti. Şimdi ise bir bir A modelleri için güncellemelerin yayınlanmaya başladığını görüyoruz. Son olarak ise Galaxy A5 2017 modeli için güncellemenin dağıtıma başladığı ortaya çıktı.

Her ne kadar şu an için sınırlı olsa da yeni güncellemenin çoktan dağıtıma çıktığını da söylemek gerek.

Galaxy A5 2017 Oreo Güncellemesi Neler Getirdi?

Samsung’un bu seri güncellemelerinde izlediği genel bir güncelleme politikası var. Marka güncellemelerini yavaş yavaş sürekli ve kararlı yapıda sunduğunu görüyoruz. Yine Galaxy A5 2017 Oreo güncellemesinde de aynı sistem kullanılmış durumda.

Marka yeni güncellemesinde Oreo özellikleri olduğu gibi akıllı telefonlara getirdiği gibi yeni arayüzü de kullanıma sundu. Samsung Experience 9.0 arayüzünün de yine Galaxy A5 2017 Oreo güncellemesiyle beraber sunulduğunu görüyoruz. Yeni güncellemeyle beraber A5 modelinin de yeni serilerden pek bir farkı kalmamış oldu.

Şimdilik güncellemenin boyutu 1.3 GB gibi bir seviyede olarak açıklandı. Fakat bölgesel olarak bu boyutların değişiklik gösterebileceği de belirtiliyor. Güncellemenin şimdilik sadece Rusya ve Hollanda bölgesinde yayınlanmaya başladığını da ekleyelim. Diğer bölgeler için güncelleme konusunda bir açıklama yapılmış değil.

Bu konuda resmi bir açıklama yapılmadan net bir şey söylemek ise mümkün değil. Öyle ki güncellemenin ne zaman ve hangi bölgeler için yayınlanıp yayınlanmayacağı biliniyor. Ayrıca güncellemenin tüm bölgeler için kesin olarak yayınlanıp yayınlanmayacağını da bilemiyoruz. Tüm bunlarla beraber Samsung’un Oreo güncellemelerine hızlandırarak devam edeceğini de söyleyebiliriz. Öyle ki bir yandan da yeni sürüm olan Android P için hazırlıklar başladı.