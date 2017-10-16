Galaxy A5 (2018) ve A7 (2018) Görüntüleri Sızdı

Galaxy A5 (2018) ve A7 (2018) modelerinin render görüntüleri gelmeye devam ediyor. MySmartPrice ve @OnLeaks, Galaxy A5 (2018) ve Galaxy A7 (2018) ‘in ayrıntılı 3D modellerini oluşturdu. Her ikisi de 1.080 x 2.160 piksel çözünürlükte ekrana sahip olacak (diğer bir deyişle FHD +)

Aşağıdaki tabloya göz atın. Her iki telefon da biraz daha uzun ama daha dar oldu. Ekranlar için de aynı şey geçerli. Bunlar daha dar bir alan ama dikey olarak daha fazla alan sunuyor.

Galaxy A5 (2017) Galaxy A5 (2018) Galaxy A7 (2017) Galaxy A7 (2018) Ekran Boyutu 5.2″ (16:9) 5.5″ (18:9) 5.7″ (16:9) 6″ (18:9) Çözünürlük 1,080 x 1,920px 1,080 x 2,160px 1,080 x 1,920px 1,080 x 2,160px Ölçüler 146.1 x 71.4 x 7.9 mm 148.8 x 70.5 x 8.4mm 156.8 x 77.6 x 7.9 mm 159.6 x 75.6 x 8.2mm

İlginç bir şekilde, görüntüler çiftli selfie kameraları gösteriyor. bu Samsung için bir ilk olacak anlamına geliyor. Samsung, Galaxy S amiral gemileri haricinde çift kamera kullanmak istemiyor. Ancak bu, 2018 Galaxy A telefonlarının uygun orta menzilli pazarı hedeflemek için Çin’den gelen bazı selfie odaklı el cihazlarıyla rekabet edebilmesine olanak tanıyacak.

Galaxy A5 (2018) ve A7 (2018), Snapdragon 660’ın bazı pazarlarda devralındığı 10nm Exynos 7885 yonga setiyle güçlendirilecek. Telefonlar daha önce olduğu gibi IP68‘e karşı sugeçirmez olacak ve Infinity Displays ekranında Always On Display özelliğine sahip olacak.