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Galaxy A50 DxOMark Puanları Netlik Kazandı

Galaxy A50 DxOMark puanı için açıklama geldi. Galaxy A50 DxOMark derecelendirmesine nasıl sonuçlar aldı?

By İbrahim Kızılırmak

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Galaxy A50 DxOMark

Akıllı telefonlarda yer alan kameralar için en yetkili derecelendirme firmalarından biri olan DxOMark, kullanıcılar için önem verilen kriterlerden biri olmaya başladı. Son olarak Galaxy A50 DxOMark puanları açıklandı ve çok satan Galaxy A50 modeli için kamera değerlendirmesi ortaya çıkmış oldu.

Galaxy A50 DxOMark puanları şu aşamada oldukça önemli çünkü kısa süre önce Galaxy A50 akıllı telefonlarının kamera güncellemesi aldığını gördük. Yayınlanan kamera güncellemesi sonrasında telefonların yetenekleri bir hayli arttırılmıştı. Haliyle şimdi de nasıl bir derecelendirme elde edildiği merak konusu.

Galaxy A50 DxOMark Puanı Nasıl?

Yapılan derecelendirme sonrasında söz konusu akıllı telefonun toplam olarak aldığı puan 83 olarak açıklandı. 83 kamera puanı olan telefon, özellikler fotoğraf performansıyla dikkat çekiyor. Öyle ki derecelendirmeye göre fotoğraf çekimlerinden alınan puan 85 olarak açıklandı.

Bunun yanında video çekimlerinden elde edilen puanlar ise 79 olarak açıklandı. Hem fotoğraf hem de video değerlendirmesinde iyi bir derecelendirmeye sahip olan Galaxy A50 akıllı telefonlarının kamera konusunda iddialı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Zaten kamera diziliminde de bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Kamera diziliminde 25 MP değerinde f/1.7 diyafram açıklığı bulunan geniş açılı ana kamera dikkat çekiyor.

Galaxy A50 DxOMark

Geniş açılı ana kameranın dışında 8 MP değerinde de f/2.2 diyafram açıklık değerine sahip olan bir kamera var. Ultra geniş açılı akıllı telefon kamerasına eşlik eden son kamera ise 5 MP değerinde.

Bu kameranın da f/2.2 diyafram açıklık değeri bulunuyor ve bu kamera derinlik sensörü olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında ön kısımda da 25 MP değerinde tek bir kamera kullanıldığını ekleyelim. Böyle bakıldığı zaman alınan puanın oldukça ideal olduğunu söyleyebiliriz.

Galaxy A50 DxOMark listesinde de üst sıralarda yer almakta. iPhone 7 akıllı telefonlarının elde etmiş olduğu skorla hemen hemen aynı skoru alan akıllı telefonun, video çekim puanının biraz daha yüksek olması, bu modeli bir hayli öne çıkaracaktır. En azından derecelendirmede genel olarak yerleşimin bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz.

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