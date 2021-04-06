Galaxy A51 5G, Android 11 Güncellemesi Alıyor!

Bilindiği üzere Samsung, bu yıl yeni Galaxy A52‘yi duyurmuştu. Android 11 ve One UI 3.1 ile gelen yeni A52‘nin bir önceki versiyonu A51‘de bu güncellemeye kavuşuyor. Şirket A51‘in 4G versiyonunu Mart ayında yeni Android 11 ve One UI 3.1 güncellemesini sunmuştu. Bugün ise şirket cihazın 5G’li versiyonuna bu güncellemeyi sunuyor.

Güney Kore‘de ki A51 5G cihazlarına gönderilen güncelleme eğer yazılımsal bir hata olmazsa ilerleyen günlerde küresel pazara çıkacaktır. Sizde Galaxy A51 5G kullanıyorsanız telefonunuzun güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.

Kademeli bir şekilde sunulacak olan güncelleme ile birlikte Galaxy A51 5G, yeni Android 11 özelliklerine ve One UI 3.1 arayüzüne kavuşuyor. A516NKSU3CUC8 sürüm numarasıyla gelen güncelleme yaklaşık 4 GB boyutunda.

Güncelleme ile birlikte Android 11‘de sunulan ekran kaydı alabilme, sohbetler için baloncuk bildirimleri, sohbet bildirimlerinin artık en üst sırada yer alması, bağlı cihazları tek panelden kontrol etmeyi sağlayan güç menüsü, medya kontrolleri, bildirim geçmişi, tek seferlik izinler ve otomatik sıfırlama gibi özellikler Galaxy A51 5G içinde artık mevcut durumda. Cihaz One UI 3.1 ile de daha zenginleştirilmiş ve kolaylaştırılmış kullanıcı deneyimi sunuyor.