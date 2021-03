Galaxy A52 4G ve Galaxy A52 5G Arasındaki Farklılıklar Neler?

Kore’li dev Samsung, dün gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni A serisi modellerini resmi olarak tanıttı. Şirketin yeni Galaxy A52 ve A72 olarak sunduğu modellerden Galaxy A52‘nin hem 4G hem de 5G versiyonları da gün yüzüne çıktı.

Bu iki versiyon arasında bazı temel farklılıkların neler olduğunu sizlere bu yazımızda açıklıyoruz. Yeni Galaxy A52‘nin iki versiyonu arasında sadece işlemci ve bağlantı konusunda değil aynı zamanda ekran kalitesi, RAM kapasitesi ve depolama seçenekleriyle de birtakım farklılıklar söz konusu durumda.

Galaxy A52 4G, geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy A51’deki Exynos 9611 yonga setinden daha güçlü olan Snapdragon 720G işlemcisini kullanıyor. Galaxy A52 5G ise içerisinde, Galaxy A51 5G‘nin kullandığı Exynos 980 yonga setinden biraz daha güçlü olan Snapdragon 750G işlemcisini barındırıyor. Bununla birlikte Galaxy A52 4G‘nin 4 / 128 GB, 6 / 128 GB ve 8 / 256 GB dahili depolama seçeneklerine sahip versiyonları bulunuyor.

Galaxy A52 5G‘nin ise 6 / 128 GB ve 8 / 256 GB olmak üzere iki versiyon şeklinde sunuluyor. Ekran özelliği olarak ise her iki versiyon aynı çözünürlük, boyut ve Süper AMOLED bir panele sahip ancak 5G‘li versiyon 120 Hz, 4G‘li versiyon 90 Hz tazeleme hızıyla geliyor. Her iki cihazda Android 11 tabanlı One UI 3.1 ile çalışıyor ve hem ön hem de arka kamera kurulumları aynı şekilde yer alıyor.

Yine her iki versiyonda IP67 sertifikasına, ekran içi parmak izi okuyucusuna, microSD kart desteğine, GPS, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C bağlantı noktasına sahip durumda. Ayrıca her iki farklı bağlantı seçenekli modelinde 25 W destekli 4.500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.