Galaxy A52 5G’nin Özellikleri Ortaya Çıktı!

Kore’li dev Samsung, geçtiğimiz Ocak ayında yeni üst seviye akıllı telefon serisi Galaxy S21‘i piyasaya sürmüştü. Şirket bundan sonra artık yeni orta segment A serisi akıllı telefonları üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. Bu serinin içerisinde iki yeni model yer alıyor. Bunlar, Galaxy A52 5G ve Galaxy A72 4G / 5G olarak karşımıza çıkıyor.

Bilindiği üzere en son Galaxy A72 4G‘nin temel özellikleri sızdırılmıştı. Bugün ise yeni Galaxy A52 5G, temel özelliklerinin ve fiyatının belli olduğu bir çevrimiçi mağaza listesinde göründü. Bu tür sızıntılarla birlikte Samsung‘un her iki cihazını da resmi olarak tanıtmasına çok az bir süre kaldığı anlaşılıyor.

Suudi Arabistan‘da bulunan bir çevrimiçi parakende sitesinde listelenen Galaxy A52 5G, SM-A526B model numarasına sahip. Cihaz, 1.649 SR yani 439 dolar fiyat etiketiyle sunuluyor ve 7 Mart 2021 tarihinde teslimat edileceği yazıyor. Bu listelenme cihazın resmi tanıtımına çok az kaldığına işaret ediyor. Bununla birlikte sitede yayımlanan temel özelliklere bakacak olursak cihaz, 6.5 inç FullHD+ Süper AMOLED Infinity-O ekrana, Gorilla Glass korumasına ve ekran içine gömülmüş bir parmak izi okuyucusuna sahip durumda.

Ayrıca telefon, 25 W hızlı şarj destekli 4.500 mAh bir batarya, Snapdragon 750G yonga seti ve 8 GB RAM kapasitesiyle geliyor. 128 GB dahili depolama alanının yanı sıra bir de microSD kart desteği sunan modelin, IP67 sertifikasının olup olmadığına dair bir bilgili bulunmuyor.

Android 11 ile çalışan cihazın ön tarafında 32 Megapiksel selfie kamera yer alıyor. Arka tarafta ise 64 Megapiksel ana + 12 Megapiksel ultra + 5 Megapiksel makro ve 5 Megapiksel derinlik olmak üzere dörtlü kamera modülü bulunuyor. 4K video kaydedebilen kamera, GPS, 5G, Wi-Fi b / g / n / ac, Bluetooth 5.0, NFC ve USB Type-C bağlantı noktası cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor.