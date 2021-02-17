Galaxy A52, Google Play Console’da Göründü!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, şu sıralar en çok satış rakamına ulaştığı yeni A serisi cihazları üzerinde çalışıyor. Şirket geçtiğimiz ay yeni amiral gemisi serisi Galaxy S21 modellerini tanıtmıştı. Şimdi ise yen A serilerinden olan Galaxy A52 ve A72 modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.

Bugün ise bu modeller arasından Galaxy A52‘nin yeni özellikleri Google Play Console‘da gözükmeye başladı. Daha önceden de birçok sızıntısı yapılan yeni Galaxy A52‘nin bugün ortaya çıkan bu bilgileri daha çok temel özelliklerini ayrıntılı bir şekilde bizlere sunuyor.

Cihazın içerisinde Snapdragon 750G yonga seti ve 6 GB RAM kapasitesi bulunuyor. Bununla birlikte cihaz FullHD + AMOLED Infinity-O bir ekran, Android 11 tabanlı One UI 3.1 ve 15 W hızlı şarj destekli 4.500 mAh bataryaya sahip. Cihazın arka tarafında dörtlü bir kamera modülü, IP67 sertifikası da yer alıyor.

Yeni modelin bir de 4G versiyonu da olacak. 4G versiyonlu model de ise Snapdragon 720G yonga setinin olması bekleniyor. Samsung yeni A serisi hakkında şuanlık resmi bir açıklama henüz yapmadı. Ancak ortaya çıkan bu sızıntılar ile birlikte yeni A serisi modellerin tanıtılması yakınlaşmış durumda.