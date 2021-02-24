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Galaxy A52 Suya ve Toza Karşı Dayanıklı Olacak!

Samsung yeni orta segment Galaxy A52 modelini suya ve toza karşı dayanıklı bir şekilde sunacak. İşte detayları..

Yunus Emre Çakır

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Samsung Galaxy A52

Samsung geçtiğimiz ay yeni üst düzey amiral gemisi Galaxy S21 serisini tanıtıp piyasaya sürmüştü. Şirket şu sıralar yeni orta segment A serisi modelleri olan Galaxy A52 ve A72 üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Şirketin yakında piyasaya sürmesi beklenen bu iki yeni modelin 4G ve 5G versiyonları da olacak.

90 Hz / 120 Hz tazeleme hızına sahip ekranlarla gelecek olan cihaz, şirketin en çok satışı gerçekleştireceği modeller olacağı konuşuluyor. Bugün bu modellerden biri olan Galaxy A52 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Galaxy A52 5G‘nin yeni bir görüntüsü sızdırıldı. Sızdırılan bu görüntü cihazın suya ve toza karşı dayanıklılığını kanıtlar nitelikte oldu. Evan Blass tarafından Voice‘da paylaşılan görüntü, cihazın IP67 sertifikasına sahip olabileceğini doğrulamış oluyor. Ayrıca bu görüntünün dışında Galaxy A52 ve A72‘nin birlikte piyasaya çıkacağı yayımlanan bilgiler arasında yer alıyor.

Yeni Galaxy A52 5G, 6.5 inç Super AMOLED Infinity-O 90 Hz (4G versiyonunda) / 120 Hz (5G versiyonunda) bir ekran ve Snapdragon 720G (4G) / Snapdragon 750G (5G) yonga setiyle gelecek. Cihaz, Android 11 ve One UI 3.1, 32 Megapiksel selfie, 64 Megapiksel ana kamera, 6 / 8 GB RAM ve 128 / 256 GB dahili depolama alanına sahip olacak. Bununla birlikte telefon içerisinde 25 W hızlı şarj destekli 4.500 mAh bataryayı içerisinde barındıracak.

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