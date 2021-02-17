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Galaxy A52 ve A72 Mart Ayında Satışa Çıkıyor!

Samsung yeni orta segment A serisi modellerini 2021 yılının Mart ayı içerisinde satışa sunmaya hazırlanıyor. İşte detayları..

Yunus Emre Çakır

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Samsung

Kore’li dev Samsung, üst düzey amiral gemisi serisinden sonra şimdi de dünyada en çok satışı gerçekleşen A serisi modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin en çok satan akıllı telefonları arasında yer alan A serisinin yeni üyeleri Galaxy A52 5G ve A72 4G bu yılın Mart ayının ortalarında satışa çıkabilir.

Her iki telefon sadece A52, 5G ve 4G versiyonlarına sahip olacak. Galaxy A52‘nin 4G versiyonu Snapdragon 720G, A72 ise Snapdragon 750G yonga setiyle beraber gelecek.

Şuan için ilk olarak Hindistan pazarında satışa çıkması beklenen bu modellerin daha sonra küresel pazara yayılması bekleniyor. Galaxy A52‘nin versiyonlarına göre fiyat aralığı 300-350 euro civarında olacağı söyleniyor. Galaxy A72 ise, 256 GB dahili depolama versiyonu 450 euro civarında olacak.

Her iki modelinde 6 / 8 GB RAM versiyonlu modellerini olması bekleniyor. Ayrı Galaxy A52 6.5 inç, A72 ise 6.7 inç Super AMOLED ekran ile sunulacak. Her iki cihazında daha fazla detayı Mart ayı içerisinde kesinlik kazacaktır.

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