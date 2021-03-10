Son raporlar, Samsung’un yeni A serisi akıllı telefonlarını Mart ayında duyuracağını iddia ett. Şirket, 17 Mart’ta gerçekleşecek olan Galaxy Awesome Unpacked etkinliği için davetiyeler göndermeye başladı bile. Galaxy A52 ve Galaxy A72 akıllı telefonlarının bu sanal etkinlik aracılığıyla satışa sunulması bekleniyor.

Galaxy A52 ve Galaxy A72, geçen yıl çok beğenilen Galaxy A51 ve Galaxy A71 akıllı telefonlarının üst modelleri olarak gelecek. Her iki telefonun da ilk IP67 dereceli A serisi akıllı telefonlar olarak gelmesi bekleniyor.

Galaxy A52 ve A72, muhtemelen 90Hz yenileme hızını destekleyen ekranlara sahip olacak. Raporlar, Galaxy A52’nin 4G ve 5G versiyonlarıyla geleceğini, ancak Galaxy A72’nin yalnızca 4G versiyonu bulunduracağını gösteriyor.

Galaxy A52 be Galaxy A72, sırasıyla, 6.5 inç ve 6,7 inç Sx-AMOLED FHD + ekran paneli ile donatılmış. Her iki telefonun da 32 megapiksel ön kamerası bulunuyor. Galaxy A52’nin dörtlü kamera kurulumu, OIS destekli 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens, 5 megapiksel makro lens ve 5 megapiksel derinlik sensörü içerecek.