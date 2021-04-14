Galaxy A60, Android 11 Güncellemesini Alıyor!

Kore’li teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yıl değiştirdiği güncelleme politikasıyla birlikte geçtiğimiz yıldan bugüne kadar birçok cihazına oldukça iyi yazılım desteği sunmayı başardı. Şirket en üst modellerinden, orta segment modellerine ve aynı zamanda giriş seviyesi birçok modeline yeni Android 11 tabanlı One UI 3.1 güncellemesini sunmaya başlamıştı.

Bugün ise birçok cihazına gönderdiği bu güncellemeyi Galaxy A60 içinde sunmaya başladı. Bilindiği üzere Galaxy A60, 2019 yılında Çin pazarında Android 9 ve SM-A6060 model numarasıyla birlikte satışa çıkmıştı. Bugün Android 11 güncellemesi alan cihazı kullanıyorsanız eğer sıklıkla güncelleme bölümünü kontrol etmenizde fayda var.

Yeni güncelleme A6060ZCU3CUD3 sürüm numarası ve içerisinde aynı zamanda Mart 2021 güvenlik yamasıyla birlikte geliyor. Android 11 ile birlikte Galaxy A60, yeni güncelleme, tek seferlik izinler, otomatik izin sıfırlama, sohbet balonları, bildirimler alanındaki konuşmalar bölümü, hızlı ayarlar alanında bir medya oynatıcı widget’ı ve akıllı ev kontrollerine erişim gibi Android 11 ile ilgili tüm özelliklere kavuşuyor.

Cihaz One UI 3.1 ile yenilenmiş ve kolaylaştırılmış bir kullanıcı arayüzü tasarımına, geliştirilmiş stok uygulamalara, yenilenmiş Samsung Klavye‘ye, daha fazla dinamik ekran kilidine, AoD widget seçeneğine, sesli aramalar için video arka planına sahip oluyor. Şuan için Çin pazarında sunulan güncellemenin yazılımsal bir hata karşılaşılmaması sonucunda ilerleyen günlerde küresel pazara sunulması bekleniyor.