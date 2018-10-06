Samsung’un kısa süre sonra bir dizi yeni akıllı telefon modeli tanıtacağı konusunda bilgiler gelmeye başladı. Yeni akıllı telefon modellerinde yer verilen özelliklerin neler olacağı kısmında düzenli aralıklarla bilgiler ortaya çıkmaya da devam ediyor. Son olarak Galaxy A6s akıllı telefonları için yeni detaylar ortaya çıktı. Telefonların tasarımının nasıl olacağından çok yeni modelin içerisinde yer alacak sistem özelliklerini ortaya çıkaran WİFİ sertifika onayı, telefonları da doğrulamış oldu. Yeni akıllı telefonlar için sunulacak olan sistemlerden söz edelim.

Galaxy A6s WİFİ Onayını Aldı

Yeni modelin içerisinde Samsung’un Exynos işlemcilerinin bulunacağı iddia ediliyordu. İşlemcilerin özellikleri konusunda çok önemli bir bilgi ortaya çıkmamıştı. Fakat Exynos beklentisi üzerinde duruyorduk. Yeni onay sonrasında bu durum değişti. Galaxy A6s modelinin içerisinde bu kez Snapdragon 660 serisine yer verileceğinden söz ediliyor.

Sertifika onayında karşımıza çıkan yeni işlemciler, orta segment için başarılı bir model geleceğinin de kanıtı. Bunun yanında işlemcilerin 6 GB RAM bellek miktarıyla destekleneceği de yine gelen bilgiler arasında. Ancak sadece 6 GB RAM bellek miktarına mı yer verilecek yoksa alternatifler olacak mı onu da bilemiyoruz.

Teknik özellikler kısmında sunulması beklenen sistemler bu şekilde. Bunun dışında yeni akıllı telefon modelinin 6 inçlik bir panel sunması bekleniyor. Yine AMOLED ekranla gelecek olan akıllı telefon, arka kısımda ise çift arka kamera kullanımıyla gelecek. Üst üste sıralı bir kamera kullanacak olan telefonun parmak izi sensörlerini de yine arka kısımda bulundurması bekleniyor.

Arka kısma konumlandırılmış olan sensörler tasarımı da doğrudan etkilemiş gibi duruyor. Öyle ki yeni nesil akıllı telefonların ekran kısmında da değişiklikler yapılması ve yeni nesil tasarıma geçilmesi bekleniyor. Telefonların bu özelliklerle beraber 11 Ekim tarihinde tanıtılması beklenmekte. Muhtemelen 4 kameralı A9 modeliyle beraber Galaxy A6s akıllı telefonları da tanıtılacak. Telefonun fiyatının da bu tanıtımın hemen arkasından açıklanması bekleniyor.