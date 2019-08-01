Galaxy A70 Güncellemesi Yayınlandı

Samsung yeni akıllı telefon modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Markanın çok kısa bir süre sonra yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını görücüye çıkardığını görmek mümkün olacak. Merakla beklediğimiz ve özelliklerini bir bir paylaştığımız Galaxy Note 10 bir yana, mevcut modeller için de güncellemeler gelmeye başladı. Son olarak Galaxy A70 için bir güncelleme yayınlandı.

İddialı akıllı telefon modellerinden biri olarak karşımıza çıkan Galaxy A70 akıllı telefonları için yayınlanan güncelleme de kullanıcıları bir hayli memnun edecek gibi duruyor. Öyle ki yayınlanan yeni güncellemeyle beraber kamera yetenekleri de artırılmış olacak.

Galaxy A70 Daha Yetenekli

Güncellemeyle beraber gelen ilk yenilik kamera kısmında karşımıza çıktı. Kamera kısmında yeni düzenleme sonrasında gece modu kullanıma girdi. Aslında telefonun tanıtılması sırasında kamera özelliklerinin biraz daha detaylı olması bekleniyordu.

Mesela bu model için kamera özellikleri kısmında bir gece modunun sunulmadığını görmüştük. Kullanıcıların talepleri doğrultusunda kameraları biraz daha iyileştirmek isteyen Samsung ise sonunda bekleneni yaptı ve Galaxy A70 modeli için bir güncelleme yayınladı.

Yayınlanan yeni güncellemeyle beraber akıllı telefonların kamerası daha iyi bir hale getirildi. Güncelleme sonrasında kameranın gece modu özelliği aldığını gördük. Tıpkı diğer modeller için yayınlanan güncellemelerde olduğu gibi bu model için de kamera arayüzüne QR kodu eklendiğini de ekleyelim.

QR kod okuyucusunun dahili olarak eklenmiş olması, hem kameranın arayüzünün geliştirilmesini sağlamış oldu hem de gece modu kullanıma girmiş oldu. Galaxy A70 akıllı telefonları için yayınlanan yeni güncellemenin 367 MB boyutunda olduğunu da ekleyelim. Her zaman olduğu gibi güncellemenin bölge bölge yayınlandığını da ekleyelim.

Güncellemeyi yüklemek isteyen kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekiyor. Öyle ki güncelleme ilk olarak Hindistan bölgesinde yayınlandı. Diğer bölgeler için yayının ne zaman yapılacağı konusunda bir bilgi ise bulunmuyor. Yaklaşık olarak 1 ay içerisinde güncellemenin tamamlanması bekleniyor.