Ana Sayfa Akıllı Telefon Galaxy A70 Güncellemesi Yayınlandı

Galaxy A70 Güncellemesi Yayınlandı

Galaxy A70 akıllı telefonlarının kamera özellikleri için yeni güncelleme geldi. Güncelleme sonrası neler değişti?

By İbrahim Kızılırmak

-

0
0
Galaxy A70

Samsung yeni akıllı telefon modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Markanın çok kısa bir süre sonra yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını görücüye çıkardığını görmek mümkün olacak. Merakla beklediğimiz ve özelliklerini bir bir paylaştığımız Galaxy Note 10 bir yana, mevcut modeller için de güncellemeler gelmeye başladı. Son olarak Galaxy A70 için bir güncelleme yayınlandı.

İddialı akıllı telefon modellerinden biri olarak karşımıza çıkan Galaxy A70 akıllı telefonları için yayınlanan güncelleme de kullanıcıları bir hayli memnun edecek gibi duruyor. Öyle ki yayınlanan yeni güncellemeyle beraber kamera yetenekleri de artırılmış olacak.

Galaxy A70 Daha Yetenekli

Güncellemeyle beraber gelen ilk yenilik kamera kısmında karşımıza çıktı. Kamera kısmında yeni düzenleme sonrasında gece modu kullanıma girdi. Aslında telefonun tanıtılması sırasında kamera özelliklerinin biraz daha detaylı olması bekleniyordu.

Mesela bu model için kamera özellikleri kısmında bir gece modunun sunulmadığını görmüştük. Kullanıcıların talepleri doğrultusunda kameraları biraz daha iyileştirmek isteyen Samsung ise sonunda bekleneni yaptı ve Galaxy A70 modeli için bir güncelleme yayınladı.

Yayınlanan yeni güncellemeyle beraber akıllı telefonların kamerası daha iyi bir hale getirildi. Güncelleme sonrasında kameranın gece modu özelliği aldığını gördük. Tıpkı diğer modeller için yayınlanan güncellemelerde olduğu gibi bu model için de kamera arayüzüne QR kodu eklendiğini de ekleyelim.

Galaxy A70

QR kod okuyucusunun dahili olarak eklenmiş olması, hem kameranın arayüzünün geliştirilmesini sağlamış oldu hem de gece modu kullanıma girmiş oldu. Galaxy A70 akıllı telefonları için yayınlanan yeni güncellemenin 367 MB boyutunda olduğunu da ekleyelim. Her zaman olduğu gibi güncellemenin bölge bölge yayınlandığını da ekleyelim.

Güncellemeyi yüklemek isteyen kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekiyor. Öyle ki güncelleme ilk olarak Hindistan bölgesinde yayınlandı. Diğer bölgeler için yayının ne zaman yapılacağı konusunda bir bilgi ise bulunmuyor. Yaklaşık olarak 1 ay içerisinde güncellemenin tamamlanması bekleniyor.

25,646BeğenenlerBeğen
57,074TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikSamsung Galaxy Watch Active 2 Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı!

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A10s Tanıtım Posteri Sızdırıldı!

Son raporlar, Samsung'un çok yakında söylentili Galaxy A10s akıllı telefonu piyasaya süreceğini ortaya koydu. 91mobiles tarafından paylaşılan sızdırılmış bir poster, Galaxy A10s modelinin gerçekten...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi Mi Mix 4 Özellikleri Netlik Kazanıyor!

Günümüzde kablosuz şarj ile gelen telefonların sayısı bir hayli fazla. Üreticiler artık trendi yakalamış gibi görünüyor. En iyi akıllı telefon üreticileri arasında görünüşte dikkat...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy Tab A3 XL Özellikleri Sızdırıldı!

Dün Samsung, Snapdragon 855 yonga seti destekli Galaxy Tab S6 amiral tabletini piyasaya sürdü. Son raporlar, Güney Koreli şirketin önümüzdeki aylarda birkaç yeni tableti...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi Black Shark 2 Pro Canlı Görüntüleri Paylaşıldı!

Dün, Xiaomi’nin oyun markası Black Shark, yeni nesil oyun telefonu olan Black Shark 2 Pro’yu piyasaya sürdü. Oyun telefonunun ana özelliği şüphesiz desteklediği Snapdragon...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo Z5 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo bugün Çin'de Vivo Z5 adlı yeni bir akıllı telefonu tanıttı. Cihaz Vivo Z5x telefonunun geliştirilmiş bir sürümü. Vivo Z5'in en önemli özellikleri arasında...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

OnePlus 7 Pro 5G Bağlantı Konusunda En Yüksek Hıza Ulaştı!

Genel olarak, OnePlus telefonları hızları ve performanslarıyla tanınıyor. Böyle bir ünü olmasına rağmeni yeni telefonlarda çıtayı bir hayli yükseğe taşımaya devam edecek. Kısa bir...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here


En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.