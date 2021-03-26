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Galaxy A70s ve A90 5G, One UI 3.1 Güncellemesini Aldı!

Samsung, iki sene önceki akıllı telefonları olan Galaxy A70s ve A90 5G için yeni Android 11 tabanlı One UI 3.1 güncellemesini sundu.

Yunus Emre Çakır

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Kore’li teknoloji devi Samsung, en son üst düzey amiral gemisi cihazlarını ve orta segment A serisi akıllı telefonlarını piyasa sürmüştü. Şirket şimdilerde ise önceki modellerine güncelleme sunmakla meşgul durumda. Bilindiği üzere şirket Android 11 tabanlı One UI 3.1 güncellemesini hem Galaxy akıllı telefonlarına hem de tabletlerine 2021 yılı başından beri sunmaya devam ediyor.

Bugün ise eski modeller arasında yer alan Galaxy A70s ve A90 5G için yeni güncelleme sunulmaya başlanmış durumda. Şirket değiştirdiği bu güncelleme politikasından dolayı eski model cihazlarına da güncelleme göndermeye devam edince kullanıcılardan olumlu tepkiler almayı sağladı.

Galaxy A90

A70s için A707FDDU3CUC6 sürüm numarasıyla gelen güncelleme, A90 5G için A908NKOU3DUC3 sürüm numarasıyla geliyor. Güncelleme içerisinde her iki cihaz içinde aynı zamanda Mart 2021 güvenlik yamasını da bulunduruyor.

Şuan da Galaxy A70s için Hindistan pazarında sunulan yeni güncelleme, A90 5G için ise Güney Kore pazarında sunulmuş durumda. Güncelleme eğer bir yazılımsal aksilik yaşamazsa ilerleyen günlerde küresel parada yayılacaktır.

Sizde bu iki cihazdan birini kullanıyorsanız telefonunuzun güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var. Her iki cihazda yeni güncellemeyle birlikte geliştirilmiş One UI 3.1 kullanıcı arayüzüne ve Android 11 özelliklerine kavuşuyor.

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