Galaxy A71 4G İçin Android 11 Güncellemesi Yayımlandı!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, şu sıralar yeni modellerini sunmaya hazırlansa da bir taraftan da akıllı cihazlarını güncellemeyi ihmal etmiyor. Şirket bugün bir başka modeli olan Galaxy A71 4G için Android 11 tabanlı One UI 3.1 güncellemesini göndermeye başladı. Güncelleme içerisinde Şubat 2021 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor.

A715FXXU3BUB5 sürüm numarasına sahip olan güncelleme, 2.7 GB boyutunda ve One UI 2.5‘ten doğrudan One UI 3.1‘e geçiş sağlıyor. Yeni yayımlanan bu güncelleme şuan için sadece Polonya pazarına sunulmuş durumda. Ancak bu ilk sürüm sorunlar yaşamazsa ilerleyen zamanlarda küresel pazara yayılacaktır.

One UI 3.1 ile birlikte Galaxy A71 4G, yeni bir geliştirilmiş arayüze ve modern bir görünüme kavuşuyor. Görsel ögelerin değiştiği bu arayüzde kullanıcılar daha hızlı ve kolay bir deneyim elde etmiş oluyor. Bununla birlikte Yakındakiyle Paylaş, Uyku için iki kez dokun, yeni bildirim balonları ve yeniden tasarlanmış bildirim gölgesi gelen diğer özellikler arasında yer alıyor.

Cihaz bir de diğer Android 11‘in genel özelliklerine kavuşuyor. Eğer bir Galaxy A71 4G kullanıyorsanız, sizinde cihazınızın güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.