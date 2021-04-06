Galaxy A71, Nisan Güncellemesini Almaya Başladı!

Kore’li teknoloji devi Samsung, değiştirdiği güncelleme politikası ile birlikte geçmişte çıkardığı modellerine de güncelleme göndermeye devam ediyor. Şirket en son Galaxy Note 20 Ultra için Nisan 2021 güvenlik güncellemesini sunmuştu. Şimdi ise geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Galaxy A71 için Nisan 2021 güvenlik yamasını göndermeye başladı.

Şuan için Çin pazarındaki 4G modellerine gönderilen güncellemenin ilerleyen günlerde yazılımsal bir hata olmazsa küresel pazara yayılması bekleniyor. Aynı zamanda şirket cihazın 5G modelleri içinde güncelleme sunulmaya başlayacak. A71‘in bu güncellemeyi alması orta sınıf A serisi içerisinde ilk olarak karşılanıyor.

A715FZHU4BUC1 sürüm numarasıyla gelen güncellemenin 5G versiyonuna Nisan ortasında geleceği tahmin ediliyor. Eğer sizde A71 kullanıyorsanız cihazınızın güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var. Şirket eğer yazılımsal bir hata ile karşılaşırsa güncellemeyi geri çekmeyi düşünüyor.

Güncelleme ile birlikte A71 içerisinde hem Android sürümü hem de arayüzde meydana gelen bütün güvenlik açıkları kapatılmış oluyor. Bilindiği üzere Galaxy A71, geçtiğimiz ay Android 11 ve One UI 3.1 güncellemesine kavuşmuştu. Daha sonra Mart 2021 güvenlik yamasını bugün ise Nisan 2021 güvenlik yamasını almış durumda.