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Galaxy A72 4G, Samsung’un Resmi Web Sitesinde Yayımlandı!

Samsung yeni çıkaracağı orta segment akıllı telefonu Galaxy A72 4G'yi resmi destek sitesinde yayımlamaya başladı.

Yunus Emre Çakır

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Samsung

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, çıkardığı akıllı telefon ile pazardaki yerini sağlam bir şekilde korumaya devam ediyor. Şirket en son üst düzey modellerini yaptığı teknoloji etkinliğinde tanıtmıştı. Kısa sürede ön siparişe çıkan bu modellerden sonra artık orta segment cihazların tanıtımı yaklaşıyor.

Şirketin orta segment olarak çıkaracağı cihazlardan bir tanesi de A72 4G olacak. Cihaz hakkında bugüne kadar pek fazla sızıntıya rastlamadık. Ancak bugün itibariyle Samsung, resmi destek sayfasında yeni modelini ekledi.

SM-A725F model numarasıyla gelen cihaz, daha önce sızdırılan biglilere göre 6.7 inç delikli bir ekrana sahip. Ayrıca cihazın bir de 5G versiyonu da olacak. Ekrana gömülmüş bir parmak izi okuyucusu olması beklenen modelin, daha önce bir fiyat karşılaştırma sitesinde listelendiğini de görmüştük. 4G ve 128 GB dahili depolama alanlı versiyon 449 euro gibi bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkmıştı.

Resmi olarak onaylanmayan bu fiyat bilgisinin yanı sıra cihazın 256 GB dahili depolama alanına sahip bir versiyonunun da olacağı söyleniyor. Şuan için daha fazla detaya sahip değiliz ancak ilerleyen günlerde daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır.

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