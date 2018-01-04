Samsung, orta sınıf Galaxy A8 ve Galaxy A8+‘ı Ocak ayının başlarında satışa sunacağına dair bir söz vererek geçen ay tanıttı. Tanıtım etkinliği sırasında şirket ne cihazın fiyatını ne de satışa çıkacak ülkeleri açıklamadı. Ancak daha sonra Galaxy A8‘in fiyatı 499 €, Galaxy A8+ ürününün fiyatı ise 599 € olacağı onaylandı.

Cihazlar 6 Ocak tarihinde Vietnam‘da 483$ ve 593$ dan satışa sunulacak. Şirketin önümüzdeki haftalarda Galaxy A8 ve Galaxy A8+’ın daha fazla pazara çıkarmasını bekliyor.

Şimdi, “güvenilir bir kaynak” olarak nitelendirilen yeni bir rapora göre, Samsung‘un yeni A serisi cihazları 10 Ocak‘ta Hindistan‘da tanıtması ve gün içinde paylaşılacak fiyatlandırma ve spesifikasyon ayrıntılarıyla bulması bekleniyor. ​Şu anda yeni cihazların piyasaya çıkması hakkında Samsung Hindistan‘dan resmi bir söz yok. Ama CES 2018 çok yakında ve Güney Koreli şirket belki de telefonların küresel piyasaya sunulmasıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi paylaşabilir.

Yeni A serisi cihazlar, ön cam ve arkasında bir alüminyum çerçeve bulunan, birinci sınıf tasarım ve iyi özellikler içeriyor. Cihazların donanım açısından neler sunacağını aşağıda bulabilirsiniz:

Samsung Galaxy A8 (2018)

5,6-inç Full HD+ (1080×2220 piksel) Süper AMOLED ekran

149,2 x 70,6 x 8,4 mm

Ağırlık: 172gr

Exynos 7885 Octa-core işlemci

32 / 64GB dahili depolama

microSD kart desteği

4GB RAM

16MP Arka kamera

Çift 16MP+8MP ön kamera

Hızlı şarj desteği ile 3.000 mAh pil

IP68 sertifikalı – 30 dakika boyunca 1.5 metreye kadar toz / suya dayanıklı

Android 7.1.1 Nougat

Samsung Galaxy A8+ (2018)

5,6-inç Full HD+ (1080×2220 piksel) Süper AMOLED ekran

159,9 x 75,7 x 8,3 mm

Ağırlık: 191gr

Exynos 7885 Octa-core işlemci

32 / 64GB dahili depolama

4 / 6GB RAM

16MP ana kamera

Çift 16MP+8MP ön kamera

Hızlı şarj desteği ile 3.500 mAh pil

IP68 sertifikalı – 30 dakika boyunca 1.5 metreye kadar toz / suya dayanıklı

Android 7.1.1 Nougat

Tabii ki, herhangi bir söylenti ile şirketten resmi bir açıklama gelene kadar söylentiden başka bir şey değildir.