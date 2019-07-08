Galaxy A80 BLACKPINK Sürümü Ortaya Çıktı

Samsung’un başarılı akıllı telefon modellerinden biri olan Galaxy A80 için beklenen tanıtım gerçekleşti. Yeni akıllı telefonların tanıtımının yapılmasının hemen ardından seride ses getirecek olan özellikler ortaya çıkmıştı. Şimdi ise özel bir versiyon ortaya çıktı. Bu kez Galaxy A80 BLACKPINK gündemde.

Yeni akıllı telefonların özel bir versiyonu olarak karşımıza çıkmasını beklediğimiz Galaxy A80 BLACKPINK akıllı telefonlarının bir set olarak geleceğini ve özel üretim modellerden biri olarak değerlendirilebileceğini ekleyelim. Hemen yeni seriye eklenecek özel model için detaylardan da söz edelim.

Galaxy A80 BLACKPINK Nasıl Bir Seri?

Söz konusu akıllı telefonlar, Koreli pop müzik grubu BlackPink için özel olarak üretilmiş olan bir seri. Grubun hayranları için özel olarak hazırlanan akıllı telefonlar bir paket olarak sunulacak. Telefonun tasarım ya da teknik özellikleri konusunda en ufak bir fark sunmadığını söylemek gerekiyor. Sadece renk uyumu konusunda bazı değişiklikler söz konusu.

Bunun dışında Galaxy A80 BLACKPINK modelinin bir set olarak geldiğini belirtmiştik. Set içerisinde telefonun yanında kılıf, özel olarak oluşturulmuş şarj standı, yine özel olarak tasarlanmış olan Galaxy Watch ve Galaxy Buds kulaklıklar bulunuyor.

Galaxy A80 BLACKPINK serisinde yer alacak olan bu ürünlerin tamamında pembe ve siyah renklerinin hakim olduğunu görüyoruz. Siyah ve pembe renkleri arasındaki uyumu ortaya koyan yeni seri akıllı telefonların kısa süre içerisinde satışa başlayacağını da ekleyelim.

Fakat bu modelin üretimi sınırlı sayıda olacak. Sınırlı sayıda üretilecek olan telefonun fiyatının ne kadar olacağı konusunda kesin bilgiler ortaya çıkmış değil. Bunun için de yakın zaman da açıklamalar yapılacaktır. Sınırlı sayıda üretim sunulması, bu telefonlara ulaşımı biraz zorlaştırabilir.