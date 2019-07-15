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Galaxy A80 Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Galaxy A80 akıllı telefon modelinin Türkiye fiyatları da ortaya çıktı. Amiral gemisi modellerini aratmayan yeni akıllı telefonların Türkiye fiyatları nasıl?

By İbrahim Kızılırmak

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Galaxy A80

Samsung’un en iddialı akıllı telefon modellerinden biri olarak karşımıza çıkan Galaxy A80 akıllı telefonları için detaylar belli olmaya devam ediyor. Yeni akıllı telefonların tanıtımı sonrasında bu model ile ilgili tüm detaylar ortaya çıkmıştı.

Şimdi ise yeni akıllı telefon modelinin Türkiye fiyatları için merak edilen detaylar ortaya çıktı. Yeni akıllı telefonların fiyatına ve Türkiye satışına ilişkin yeni detaylara bakalım. Öyle ki açıklanan fiyatlar oldukça iddialı bir telefonla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.

Galaxy A80 Fiyatları Nasıl?

Yeni akıllı telefonlar için açıklanan Türkiye fiyatı 6099 TL olarak belirlendi. Bu fiyat dediğimiz gibi rekor bir fiyat. Daha önce bu fiyata satılan orta segment bir akıllı telefon görmemiştik. Öyle ki aynı fiyata amiral gemisi akıllı telefon modelleri sunuluyor.

Samsung’un orta segment akıllı telefon modeli için sunulan fiyatın 6099 TL olması bu noktada bir hayli dikkat çekti. Hem e-ticaret hem de Samsung siteleri üzerinden satışa çıkan Galaxy A80 akıllı telefonlarının bu fiyatla beraber ÖTV zammına uğrayan modeller arasında yer aldığını görüyoruz.

Yeni akıllı telefonların bu derece yüksek bir fiyata sahip olmasına karşın özelliklerin neler olduğuna daha detaylı olarak bakalım. Yeni modelin içerisinde orta segment için iddialı işlemciler Snapdragon 730 serisi yer alacak.

Galaxy A80

Bunun dışında 8 GB RAM bellek miktarı sunuluyor. Ekran kısmında ise 6.7 inç Super AMOLED ekran kullanıldığını görüyoruz. Telefonların ekran kısmında sunulan çözünürlük değeri ise 1080 X 2400 piksel olarak belirlenmiş durumda.

Bunun dışında en büyük fark kamera kısmında. Kamera kısmında 48 MP değerinde ana arka kamera ve 8 MP değerinde ikinci arka kamera kullanılmış durumda. Galaxy A80 akıllı telefonlarının en büyük farkı da burada. Telefonlar kızaklı yapıya sahip. Arka kameralar aynı zamanda ön kameralar olarak kullanılıyor.

Ön kamera açıldığı zaman, arka kameraları ön kameraya çevirdiğini gösteren bir sistem sunuluyor. Kameraların öne çevrilmesiyle beraber arka kameralar ön kamera yerine geçiyor. Flip kamera sistemi olarak gösterilen bu sistem yeni modelin öne çıkmasını sağlayan detaylar arasında.

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