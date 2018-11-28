Samsung, kısa bir süre sonra yeni akıllı telefonlarını piyasaya sunmaya başlayacak. Markanın yeni bir nesle geçiş yapmasını beklediğimiz akıllı telefonlar içerisinde en çok konuşulan model ise Galaxy A8s akıllı telefonları olacak.

Hem yeni seri akıllı telefonların dönüşüm geçiren ilk modeli olacak olması hem de ekran değişikliği için beklenen adımın atılacağı model olması, Galaxy A8s akıllı telefonlarını biraz daha önemli hale getiriyor. Muhtemelen Ocak ayında göreceğimiz yeni akıllı telefonların özellikleri için de sürekli yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Galaxy A8s Nasıl Bir Sistemle Gelecek?

Orta segment akıllı telefon modelinin nasıl bir tasarımla geleceğini az çok biliyoruz. Ekran kısmında Infinity O olarak duyurulan ekran tasarımı öne çıkacak. Köşeye konumlandırılmış olan tek ön kamera ile gelecek modelde, yeni nesil tasarıma geçildiğini göreceğiz. Arka kısımda da parmak izi sensörleri ve üç arka kamera kullanacağı görülen akıllı telefonların, sistem özellikleri de bir hayli dikkat çekici olacak.

6.39 inçlik bir ekran boyutuna sahip olmasını beklediğimiz telefonun, LCD panel kullandığı görülecek. Samsung’un OLED ekranlar yerine LCD ekran kullanacağı akıllı telefonların, Snapdragon 710 işlemcileri amiral gemisi modellerini aratmayacak cinsten olacak.

Snapdragon 710 işlemcileriyle beraber gelecek olan RAM bellek miktarının da 6 GB olacağını ekleyelim. LPDDR4 RAM bellek teknolojisinde olacak olan telefon, 128 GB dahili depolama alanı kullanmasıyla öne çıkacak.

Kamera kısmında da bir güncelleme söz konusu olacak. Arka kameralarda ana kamera 25 MP değerinde olacak. 10 MP değerinde ikinci bir kamera ve 5 MP değerinde de üçüncü bir kamera göreceğiz. Henüz kameraların sistemsel detayları belli değil. Ön kısma geçtiğimiz zaman ise 24 MP değerinde bir ana kamera göreceğimizi ekleyelim. Muhtemelen bu kamerada yine selfie özellikleri ve yüz tanıma ayrıcalıklarıyla beraber gelecek.