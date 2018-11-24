Akıllı telefonlarında tasarım değişiklikleri yapmaya hazırlanan Samsung’un yeni akıllı telefonlarının neler sunacağı ortaya çıkmaya başladı. Bu zamana kadar kullanılan Infinity ekranların değiştirilmiş versiyonlarını sunacak olan markanın, ilk olarak Infinity O ekran tasarımını sunduğunu görmek mümkün olacak. Yeni ekran tasarımını sunacak olan ilk akıllı telefon ise Galaxy A8S akıllı telefonları olacak.

Orta segmentin yeni amiral gemisi akıllı telefonu olması beklenen Galaxy A8S modeli için paylaşılan bilgiler bir yana, son olarak telefonların ekran panelleri ortaya çıktı. Üstelik bu kez tasarım da kesinlik kazanmış oldu.

Galaxy A8S Ön Kamerası Nasıl Olacak?

Samsung’un yeni akıllı telefonları için daha önce teknik çizimlerin ortaya çıktığını paylaşmıştık. Bu çizimlerin hemen arkasından Galaxy A8S akıllı telefonların ekran panelleri de ortaya çıktı. Ekran panellerinde yer alan detaylar ise çok konuşulacak. Öncelikle ahize bölümünün çok daha ince olduğunu görebiliyoruz.

Üstelik bu bölümün çerçevenin hemen üzerinde yer aldığını da ekleyelim. Çok dikkat çekici bir çerçeve değişikliği olmayan ekranların en çok dikkat çeken kısmı ise ön kamera alanı. Ön kameranın çerçevesinin üst köşeye konumlandırıldığı görülüyor. Sol üst köşeye konumlandırılan tek bir ön kamera alanının bulunduğu bulunuyor.

Galaxy A8S ekran kısmında yapacağı bu değişiklikle beraber tasarımda da yeni nesle geçmiş olacak. Bunun dışında ekranların yan kısımda kavisli tasarıma devam edeceği ve alt kısımda da belli bir miktar çerçeve alanına yer verileceği de görülüyor.

Görüntülerin paylaşılmasının ardından bu modelin Galaxy A8S serisi olduğu belirtildi ancak küçük bir ihtimal olsa da ekranların Galaxy S10 akıllı telefonlarına ait olduğunu da görebiliriz. Snapdragon 660 işlemcileri, 6 GB RAM bellek miktarı ve beklenen tasarımıyla beraber gelecek olursa, A8s modelinin satışlarının bir hayli yüksek seyredeceğini söyleyebiliriz. Tabii ki bunlar için yeni modelin tanıtılmasını ve fiyatların açıklanmasını beklemek gerekiyor. Amiral gemisi modellerini aratmayacak fiyatlar bekliyoruz.